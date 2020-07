Playstation 5: Gratis-Spiel "Astro's Playroom" demonstriert Gamepad-Features

Die Playstation 5 wird mit dem Gratis-Spiel "Astro's Playroom" ausgeliefert. Der Titel soll Spielern mit maßgeschneiderten Level einen Eindruck der neuen Funktionen des neuen Dualsense-Gamepads geben, das Sony für seine neue Spielekonsole entwickelt hat.

Astro, bekannt unter anderem aus dem VR-Spiel "Astro Bot Rescue Mission", ist so etwas wie ein Playstation-Maskottchen. Die Astro-Titel sensibilisieren Spieler für bestimmte Spielelemente, die mit PSVR und den Gamepads möglich sind. So auch bei "Astro's Playroom": Primär ist das Spiel ein Jump'n'Run, das für seine Spielelemente alle Funktionen des neuen Playstation-Gamepads ausnutzt.

Wie das aussieht, zeigt Geoff Keighley in einem Video: Der Host der Game Awards konnte das Spiel und den Controller bereits ausprobieren. In einem Abschnitt schlüpfen Spieler in einen Anzug mit einer Sprungfeder – damit demonstriert Sony den variablen Widerstand der beiden Trigger, die je nach Spielsituation auch mal stärker gedrückt werden müssen.

Geoff Keighley probiert den Dualsense-Controller und "Astro's Playrooom" aus

Haptisches Feedback

Das verbesserte haptische Feedback des Dualsense veranschaulicht Sony in "Astro's Playroom" dagegen mit verschiedenen Untergründen. Keighley beschreibt zum Beispiel, wie er anhand des Controllers in der Hand das Gefühl vermittelt bekommt, über einen sandigen Strand zu laufen.

Zu den weiteren neuen Funktionen des Dualsense gehört ein Mikrofon, das bei "Astro's Playroom" ebenfalls eingesetzt wird. Das Touchpad, das Sony mit dem Controller für die Playstation 4 eingeführt hat, feiert bei der Playstation 5 ebenfalls seine Rückkehr.

Der Dualsense-Controller ist etwas wuchtiger als die bisherigen Playstation-Controller, behält allerdings das altbekannte Button-Layout bei. Neu sind die Farben: Wie die Konsole selbst ist der Dualsense hauptsächlich in weiß gehalten. Ob Sony zum Start der Playstation 5 auch eine schwarze Variante anbieten wird, ist offen. Die Playstation 5 soll Ende des Jahres in den Handel kommen – den Preis hat Sony noch nicht verraten.

