Playstation 5: Hackergruppe soll Zugriff auf Root-Keys haben

Die bekannte Hackergruppe fail0verflow hat offenbar Zugriff auf die Root-Keys der Sony-Spielkonsole Playstation 5. Auf Twitter postete die Gruppe einen Screeenshot, der offenbar Code des Bootloaders der PS5 zeigt. Wie genau fail0verflow an die Root-Keys der Konsole gelangte, geht aus dem Post nicht hervor. Allerdings will fail0verflow ohne Hardware-Modifikationen an die Keys gelangt sein.

Root-Keys wären ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem funktionstüchtigen Jailbreak der Sony-Konsole. Eine Analyse der dadurch offengelegten Firmware-Dateien könnte es dem Hacker-Kollektiv laut ArsTechnica erlauben, Code auf der Konsole auszuführen oder eine eigene Software auf die Konsole aufspielen. Die Root-Keys sind den Hackern zufolge symmetrisch, können also zum Entschlüsseln und zum Verifizieren von Software eingesetzt werden.

Die Gruppe fail0verflow hat eine lange Tradition des Playstation-Hackings: Schon ein Hack der Playstation 3 geht auf Mitglieder des Kollektivs zurück, berichtet ArsTechnica. Sony verklagte daraufhin mehrere der Hacker, die 2013 in einem Blog-Eintrag die Gefahr durch Klagen beim Hacken von Spielkonsolen beklagten. Seitdem hat die Gruppe unter anderem an einem Exploit der Nintendo Switch mitgearbeitet. Ob und wann fail0verflow sich um einen Jailbreak der PS5 bemühen wird, ist unklar.

Lesen Sie auch Playstation 5: Neue Firmware für SSD-Slot jetzt verfügbar

Kernel-Zugriff

Unabhängig von fail0verflow hat auch der bei Google tätige Hacker Andy Nguyen (theflow0) Fortschritte beim Knacken der Playstation 5 auf Twitter veröffentlicht. Sein Screenshot zeigt das Einstellungsmenü der Playstation 5, in dem neben den üblichen Einstellungen auch die Debug Settings zu sehen sind.

Diese Einstellungen bleiben normalerweise Entwicklern vorbehalten und sind nicht für private Nutzerinnen und Nutzer gedacht. Das Hacking-Magazin Wololo weist darauf hin, dass der Screenshot offenbar mit der Share-Funktion der Playstation angefertigt wurde. Das wäre ein Hinweis darauf, dass der Exploit auch unter der aktuellen Firmware-Version der Sony-Konsole funktioniert. Außerdem sei es wahrscheinlich, dass Nguyen Zugang zum Kernel der PS5 hat. Auf Twitter schreibt Nguyen, er wolle seinen Hack nicht öffentlich teilen.

(dahe)