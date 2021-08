Playstation 5: Neues Modell hat kleineren Kühlkörper

Sony hat ein neues Modell der Playstation 5 in den Handel gebracht. Seit einigen Wochen wird das Modell CFI-1102A in Australien, Japan und den USA gesichtet. Es kommt mit einem leicht veränderten Standfuß, dessen Befestigungsschraube nun auch per Hand herausgedreht werden kann. Außerdem fiel einigen Medien auf, dass die neue Variante der Playstation 5 leichter ist. Nun ist klar: Das liegt an einem veränderten Kühlkörper, den Sony in der neuen Variante einbaut.

Der Tech-Youtuber Austin Evans hat ein neues Modell der PS5 in die Finger bekommen und mit dem Launch-Modell CFI-1000 verglichen. Beim Öffnen der Spielkonsolen fiel dabei direkt auf, dass sich beim Kühlkörper einiges geändert hat: Die Kupferbasisplatte hat Sony eingespart, der Kühlkörper fällt insgesamt außerdem deutlich kleiner aus. Im Vergleich zur ersten Edition der PS5 soll er laut Evans 300 Gramm leichter sein – genau der Gewichtsunterschied, den zuvor bereits australische Medien festgestellt hatten.

Mehr Abwärme

Evans hat außerdem gemessen, dass die Abwärme des neuen Modells um 3 bis 5 Grad heißer ist als die der vorherigen Version. Im Test der Playstation 5 hatte heise online Temperaturen von bis zu 60 Grad Celsius gemessen. Offen bleibt, ob und wie sich der neue Kühler auf die Temperatur der CPU auswirkt – Sony bietet keine Tools an, sie direkt auszulesen. Es ist denkbar, dass der kleinere Kühlkörper die Lüfter der PS5 zur Mehrarbeit zwingt und die Konsole dadurch lauter wird. Bestätigt ist das aber nicht.

Kleinere Hardware-Revisionen sind bei Konsolen nicht unüblich: Sowohl die Playstation 4 als auch die Playstation 4 Pro wurden im Lauf der Jahre mit kleinen Änderungen neu auf den Markt gebracht. Die PS4 Pro (CUH-7000) wurde etwa in den Varianten CUH-7100 und CUH-7200 mit leiseren Lüftern veröffentlicht. Zu den weiteren häufigen Änderungen der kleineren Hardware-Revisionen gehören etwa Verbesserungen bei der Leistungsaufnahme und mehr Speicherplatz.

Lesen Sie auch Playstation 5 mit zusätzlicher SSD aufrüsten: Anleitung und Praxistest in Games

Die Playstation bleibt ein knappes Jahr nach Veröffentlichung rar, in den Stores ist die Konsole regelmäßig ausverkauft. Bis März 2022 will Sony weitere 12 Millionen Exemplare der PS5 bauen, über 10 Millionen wurden bereits verkauft.

(dahe)