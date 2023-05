Playstation 5: Sony enthüllt Name und Details des barrierefreien Controller-Kits

Access Controller heißt das barrierefreie Controller-Kit für die Playstation 5, an dem Sony seit einiger Zeit arbeitet. Nachdem das Kit unter dem Namen Projekt Leonardo auf der CES 2023 vorgestellt wurde, gab Sony nun in einem Blogbeitrag den offiziellen Produktnamen und weitere Details bekannt. Anlass ist der heutige Global Accessibility Awareness Day, der auf digitale Inklusion und Zugang für Menschen mit Behinderung hinweist. Mit dem frei konfigurierbaren Controller verspricht Sony, das Spielerlebnis der Playstation inklusiver zu gestalten.

Durch gute Konfigurierbarkeit der Tasten und des analogen Steuerknüppels soll der Access Controller sich an individuelle Bedürfnisse Behinderter anpassen, um ihnen ein besseres und barrierefreies Spielerlebnis zu ermöglichen.

(Bild: Sony)

Der Controller enthält laut Sony:

Analog-Stickkappen (Standard-Stickkappen, hohe Stickkappen und ball stick cap)

Tastenkappen:

Tastenkappen: Pillow button caps

Flat button caps

Wide flat button cap (um zwei Tastensockel abzudecken)

Overhang button caps (für Spieler mit kleineren Händen optimiert)

Curve button caps (die drück oder zieh bar sind, je nachdem ob sie an der Oberseite oder der Unterseite montiert sind)

Austauschbare Tastenkappenbeschriftungen, in denen die jeweiligen Tasten mit individuellen Funktionen beschriftet werden können

Übersicht der Bestandteile des Access Controllers (Bild: Sony)

Der Controller ist somit am Kit und über die Einstellungen der PS5 individuell konfigurierbar und an verschiedene Bedürfnisse anpassbar. Außerdem besitzt er vier 3,5 mm AUX-Anschlüsse, an denen weitere Spezialtasten oder Sticks angebrachten werden können.

Mit einem herkömmlichen Controller koppelbar

Laut Sony können zudem bis zu zwei Access Controller mit einem herkömmlichen DualSense-Controller zu einem Verbund gekoppelt werden: Alle drei bilden dann einen virtuellen Controller und sind gemeinsam nutzbar. Zudem lässt sich die Empfindlichkeit der Analogsticks anpassen.

Über die Software sind die Einstellungen in Profile speicherbar, um verschiedene Konfigurationen für bestimmte Spielsituationen bereitstellen zu können. Ein Toggle-Modus ermöglicht zudem, Tasten mit einem Druck dauerhaft zu aktivieren ohne sie permanent zu drücken, ähnlich der Feststelltaste. Preis und Veröffentlichungsdatum wurden in dem Blogeintrag noch nicht genannt. Stattdessen kündigte Sony für die nächsten Monate zu dem barrierefreien Controller weitere Produkt- sowie Veröffentlichungsdetails an.

(mawi)