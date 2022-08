Playstation 5: Sony streicht Auszeichnungsfeature Accolades

Sony stellt das Auszeichnungsfeature Accolades voraussichtlich im Herbst 2022 ein. Über die Funktion können sich Nutzerinnen und Nutzer von einigen Multiplayer-Spielen auf der Playstation 5 (PS5) gegenseitig Auszeichnungen schicken, wenn sie besonders gute Erfahrungen mit jemandem gemacht haben. Das geht aus einer kurzen Mitteilung auf den Support-Seiten zur PS5 unter den "nichtfortgeführten Playstation Apps, Features und Services" hervor.

Freundlichkeit nebensächlich

Unter "Accolades on PS5 consoles" schreibt Sony, dass Accolades ab Herbst 2022 nicht mehr unterstützt wird. Einen genauen Termin dafür gibt Sony aber nicht an. Als Grund für die Einstellung schreibt der Konzern, dass die Auszeichnungsfunktion nicht in dem Maße genutzt wurde, wie man es erwartet hatte. Nun wolle man sich neu fokussieren. Ob es als Ersatz eine ähnliche Funktion in neuer Form geben wird, ist ungewiss. Sony ermuntert seine Nutzerinnen und Nutzer derweil dazu, sich dann gegenseitig "positive Nachrichten" zu schicken.

Accolades sollte bei Multiplayer-Spielen die Community stärken, indem sich Gamerinnen und Gamer gegenseitig Auszeichnungen geben, wenn sie mit einem Mitspieler gute Erfahrungen gemacht haben. Vergeben werden können Auszeichnungen in den Bereichen "Helpful", "Welcoming" und "Good sport". Pro Spiel kann jede Gamerin oder jeder Gamer einem Mitspielenden anonym ein Accolade geben, um damit Wertschätzung auszudrücken. Die Accolades-Funktion ist lediglich in ausgewählten Multiplayer-Spielen auf der Playstation 5 verfügbar. Das könnte auch ein Grund sein, warum das Feature nur wenig genutzt und deshalb eingestellt wird.

