Playstation 5: Update integriert Discord-Sprachchats

Discord funktioniert jetzt auch auf der Playstation 5: Nachdem die beliebte Chat-Anwendung bereits im vergangenen Jahr auf die Xbox gelangte, kann man nun auch auf der PS5 über Discord Gespräche führen. Ein entsprechendes Update für seine Spielkonsole hat Sony jetzt veröffentlicht.

Bestehende Discord-Konten kann man dafür mit seiner Playstation verknüpfen. Wer bereits an der Beta teilgenommen hat, muss Discord möglicherweise neu verbinden, schreibt Sony in einem Blog-Eintrag. Wie schon bei der Xbox funktioniert die Discord-Integration über Umwege. Sprachchats muss man über die Mobil-App oder eine Desktop-Anwendung starten, bevor man sie auf der Playstation führen kann.

Discord ist als Firma in der Gaming-Branche begehrt: Sony hat 2021 eine unbekannte Summe in den Chat-Dienst für Gaming-Fans investiert. Zuvor war Discord aber auch in Übernahmegesprächen mit Microsoft, laut Wall Street Journal wurden dabei Summen von mindestens 10 Milliarden US-Dollar gehandelt. Schließlich entschied sich die Chat-Plattform aber dazu, unabhängig zu bleiben.

VRR in 1440p

Neben der Discord-Integration bringt die jetzt veröffentlichte Firmware einige weitere Features mit sich. Variable Refresh-Raten (VRR) funktionieren nun erstmals auch in 1440p-Auflösung, sofern das angeschlossene Display HDMI 2.1 und VRR unterstützt. Bislang klappte die variable Bildwiederholrate ausschließlich in 4K und Full HD – bei Fernsehern sind diese Auflösungen viel weiter verbreitet als 1440p, das vor allem bei Gaming-Monitoren Verwendung findet. Mit VRR gibt die GPU dem Monitor oder Fernseher die Bildwiederholate dynamisch vor. Jeder berechnete Frame wird daher genau für einen Refresh des Monitors angezeigt. Das Ergebnis ist eine flüssige und einheitliche Darstellung auch bei schwankenden Bildraten.

Sony will außerdem den Datentransfer zwischen PS4 und PS5 vereinfacht haben. Bildschirmfreigaben können nach Installation des Updates direkt aus dem Profil gesendet und empfangen werden, heißt es weiterhin. Sony veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen Updates für seine Playstation-Konsole.

