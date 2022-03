Playstation 5: VRR-Update in den kommenden Monaten

Sony will auf der Playstation 5 endlich variable Bildwiederholraten (variable refresh rate, VRR) unterstützen. Ein entsprechendes Update für die Spielkonsole sei "in den kommenden Monaten" zu erwarten, schreibt Sony in einem Blog-Eintrag. Darin stellt das Unternehmen eine neue Firmware-Version für die PS5 vor, die nun veröffentlicht wird. In dieser Fassung fehlt VRR allerdings noch.

VRR passt die Bildwiederholrate des Monitors oder Fernsehers auf die aktuelle Bildrate des gerenderten Videospiels an. Spuckt "Elden Ring" etwa gerade 56 Frames pro Sekunde aus, schaltet das Display auf exakt 56 Hertz. Jeder berechnete Frame wird daher genau für einen Refresh des Monitors angezeigt. Das Ergebnis ist eine flüssige und einheitliche Darstellung auch bei schwankenden Bildraten.

Die Xbox Series X/S und aktuelle PC-Grafikkarten unterstützen VRR-Funktionen längst, die Playstation 5 beherrscht dieses Feature aber immer noch nicht. Das ist besonders bemerkenswert, weil Sony VRR-Support bereits vor dem Launch der PS5 als Software-Update versprochen hatte – der Release der Konsole liegt bald anderthalb Jahre zurück.

VRR auch bei nicht unterstützen Spielen

Nach Veröffentlichung des VRR-Updates für die Playstation 5 können Entwicklerstudios Patches für ihre Spiele veröffentlichen, dank denen sie dann VRR nutzen können, schreibt Sony im Blog-Eintrag. Allerdings gebe es auch die Möglichkeit, VRR auf PS5-Spiele anzuwenden, die diese Funktion nicht explizit unterstützen. Das könnte je nach Spiel aber zu unerwarteten Nebeneffekten führen.

VRR ist primär für Spiele wichtig, die ihre anvisierte Bildrate nicht stabil halten können. Die meisten Titel streben 30 oder 60 FPS an. Auf Monitoren mit 60 oder 120 Hertz geht das perfekt auf und wirkt stabil. Problematisch sind Titel wie "Elden Ring", deren Bildraten wild schwanken. Sie sehen ohne variable Bildwiederholrate hakelig aus, es kommt zu Tearing oder Bildverzögerungen – VRR kann dabei helfen. Neben der Konsole muss der Fernseher oder Monitor ebenfalls VRR-Funktion unterstützen, außerdem muss ein passendes HDMI-Kabel verwendet werden.

(dahe)