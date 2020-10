Playstation 5 und Xbox Series X/S: So groß sind die neuen Konsolen

Mehr Leistung in einem deutlich größeren Gesamtpaket: Xbox One X und Playstation 5 sind deutlich wuchtiger als die aktuelle Konsolengeneration. Lediglich die Xbox Series S, die kleine Schwester der Series X, passt auch in kleine Medienschränke. Die Bilderstrecke zeigt, wie sich die Maße der an heise online verschickten Testkonsolen unterscheiden.

Bild 1 von 14 Xbox Series X/S und Playstation 5 im Größenvergleich (14 Bilder) Von klein nach groß aufgereiht: Microsoft Xbox Series S, Series X und die Digital Edition der Sony Playstation 5.

(Bild: Michael Wieczorek / heise online)

Gerade der Formfaktor der Xbox Series X war zur Enthüllung eine große Überraschung: Microsoft hat sich vom traditionell schmalen Design verabschiedet und sich stattdessen für eine Kastenform mit quadratischer Grundfläche entschieden. Der Lüfter befördert Luft durch die Aussparungen am oberen Ende aus der Konsole. Optional kann man die Series X auch quer legen. Der integrierte Standfuß am unteren Ende lässt sich allerdings nicht abnehmen – er verunziert also nutzlos eine Seite der Xbox, wenn man sie horizontal legt.

Die Xbox Series S kommt ohne Standfuß und kann nach Belieben gestellt oder gelegt werden, solange man die Lüftungsauslässe nicht blockiert. Sie ist nicht nur deutlich schmaler, sondern auch kürzer als die große Series X. Die kompakteste der Next-Gen-Konsolen kommt dafür mit technischen Einschränkungen: CPU und GPU sind schwächer als bei der Series X, außerdem fehlt ein Laufwerk.

PS5 noch wuchtiger

Noch größer als die Xbox Series X ist die Playstation 5: Sie ist fast 40 Zentimeter hoch – oder breit, je nach Orientierung. Zum Vergleich: Die längste Seite der Playstation 4 Pro misst 33 Zentimeter. Die PS4 Pro ist mit 5,5 Zentimetern außerdem nur halb so dick wie die PS5.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Offizieller Teardown der Playstation 5 (Quelle: Sony)

Noch größer wird die PS5 durch den abnehmbaren Standfuß, der sowohl quer- als auch hochkant angebracht werden kann und noch ein paar weitere MIllimeter frisst. Die Digital Edition der Playstation 5, die ohne Laufwerk auskommt, ist etwa einen Zentimeter schmaler als die Standard-PS5.

Die Maße der Next-Gen-Konsolen in der Übersicht:

Playstation 5: 390 × 104 × 260 Millimeter, 4,5 Kilogramm

Playstation 5 Digital Edition: 390 × 92 × 260 Millimeter, 3,9 Kilogramm

Xbox Series X: 301 × 151 × 151 Millimeter, 4,45 Kilogramm

Xbox Series S: 275 × 63 × 151 Millimeter, 2 Kilogramm

(dahe)