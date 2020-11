Playstation 5 wegen Corona-Maßnahmen nur online erhältlich

Aufgrund der hohen Infektionszahlen mit dem Coronavirus werden keine Playstation-5-Konsolen zum Launch im stationären Handel zum Verkauf angeboten. Das hat Sony am Donnerstag bekannt gegeben. "Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen."

Spieler, die sich vorab keine Konsole via Vorbestellung sichern konnten, hätten aber auch ohne diese Einschränkung keine Playstation 5 im Handel ergattern können. Nach einem chaotischen Start der Vorbestellungen nach der Enthüllung der Konsole, war das Launch-Kontingent binnen kürzester Zeit ausverkauft.

Kunden, die sich ihre Vorbestellung im Handel abholen wollen, sollen sich mit dem Händler in Verbindung setzen, um einen Abholtermin zu vereinbaren. Auf diese Weise sollen weder die Mitarbeiter, noch die Kunden, einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt werden.

Next-Gen kurz vor Release

Die neuen Konsolen von Microsoft und Sony erscheinen diesen Monat und sind beide bereits restlos ausverkauft. Sony setzt dabei klassisch auf eine Konsole mit einheitlichen Spezifikationen, bringt aber zusätzlich eine Version ohne Laufwerk auf den Markt. Microsoft verfolgt mit Xbox Series S und Series X (Test) hingegen unterschiedliche Strategien und will Core-Gamer und Gelegenheitsspieler gleichermaßen ansprechen.

