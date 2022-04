Playstation: Auch Sony plant angeblich Werbung in Free2Play-Spielen

Neben Microsoft soll auch Sony Ingame-Werbung innerhalb von Free2Play-Spielen vorbereiten. Das schreibt der Business Insider, der in der vergangenen Woche bereits über die Pläne von Microsoft berichtet hatte. Die Werbeanzeigen auf der Playstation sollen Entwicklern von gratis spielbaren Titeln eine weitere Möglichkeit geben, Einnahmen zu generieren.

Üblicherweise erwirtschaften Free2Play-Spiele wie "Fortnite", "League of Legends" und "Call of Duty: Warzone" Einnahmen über sogenannte Mikrotransaktionen. Damit ist der Kauf von Ingame-Items gemeint, die meist ein paar wenige Euro kosten. Wer intensiv spielt und wiederholt zum Kauf solcher virtuellen Gegenstände überzeugt werden kann, kann in einem Free2Play-Spiel deutlich mehr ausgeben als bei einem Vollpreistitel. Zu den Mikrotransaktionen zählen auch die umstrittenen Lootboxen: virtuelle Pakete, deren exakte Inhalte vor dem Kauf in der Regel nicht vollständig bekannt sind.

Werbung auf Ingame-Billboards

Angesichts der massiven Kritik an solche Geschäftsmodellen aus Politik und den Spiele-Communities könnte Ingame-Werbung eine willkommene Alternative zu Lootboxen, Battle Passes und Co. darstellen – oder eine lästige Ergänzung. Dem Business Insider zufolge könnten Sonys Ingame-Anzeigen noch in diesem Jahr in Spielen geschaltet werden. Sie sollen dann innerhalb der Spielwelt möglichst sinnvoll platziert werden, also beispielsweise auf Billboards und anderen Werbeflächen.

Laut dem Business Insider hat Sony noch nicht entschieden, ob Entwicklerstudios einen Anteil ihres Werbeumsatzes abtreten müssen. Microsofts Ingame-Werbung auf Xbox-Konsolen soll dem Nachrichtenportal zufolge ebenfalls noch in diesem Jahr verfügbar werden.

Neu ist das Konzept der Ingame-Werbung nicht. Seit über einem Jahrzehnt wird Advertising in Videospielen eine große und lukrative Zukunft prognostiziert. Eingetreten ist das bislang nicht: Bislang spielen Ingame-Anzeigen kaum eine Rolle. Getestet wurden Ingame-Werbeeinblendungen etwa beim Free2Play-Titel "Smite": Wer einen Werbeclip komplett anschaute, bekam eine Belohnung.

(dahe)