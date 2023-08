Playstation Plus: Sony erhöht die Preise für Abo-Dienst massiv

Sony dreht bei Playstation Plus stark an der Preisschraube: Das fürs Online-Zocken notwendige Abo kostet künftig mindestens 72 Euro pro Jahr. Bisher kostete die Standard-Variante (Essential) 60 Euro pro Jahr. Alle Mehrspieler-Titel mit Ausnahme von Free2Play-Spielen brauchen zwangsläufig ein Abo von Playstation Plus, um auf PS4 oder PS5 online gespielt werden zu können.

Noch dicker schlägt Sony bei den Preisen für die höheren Abostufen auf: Playstation Plus Extra kostet im Jahr künftig 126 Euro statt wie bisher 100 Euro, die Premium-Variante kostet 152 Euro statt wie bisher 120 Euro. Die neuen Preise gelten ab dem 6. September. Bestandskunden bleiben in ihren laufenden Abos bei den bisherigen Preisen. Erst nach der nächsten Jahresabrechnung ab dem 6. November müssen sie die höheren Preise zahlen. Wer ab dem 6. September Änderungen an seinem bestehenden Abo vornimmt, also etwa in eine andere Stufe wechselt, rutscht ebenfalls in die neuen Preisklassen.

Erhöht wurden ausschließlich die Preise für das Jahresabonnement von Playstation Plus. Das Online-Abo kann auch im Monats- und im Dreimonats-Abo bestellt werden. Auf das Jahr gerechnet bleiben diese kürzeren Abos aber trotzdem teurer als die neuen Jahresabonnements.

"Hochwertige Spiele und wertvolle Vorteile"

"Die Preisanpassung wird uns ermöglichen, weiterhin hochwertige Spiele und wertvolle Vorteile für unser Playstation-Plus-Abo anbieten zu können", schreibt Sony in seiner Ankündigung. Eine nähere Begründung liefert das Unternehmen nicht. Der Analyst Mat Piscatella sieht die stagnierenden Nutzerzahlen als Grund für die Preiserhöhung: Playstation Plus werde vor allem von der Kern-Nutzerschaft der Playstation abonniert, schreibt er auf X. Diese Zielgruppe sei eher bereit als andere, die höheren Preise zu akzeptieren.

Sony hatte sein Playstation-Plus-Abonnement im vergangenen Jahr überarbeitet. Die Basisvariante "Playstation Plus Essential" entspricht dem vorherigen Playstation Plus und bietet Zugang zu Mehrspielermodi von Online-Spielen. Die höheren Abostufen bekommen Zugang zu einem Portfolio an Gratis-Spielen und sind damit mit Microsofts Game Pass vergleichbar.

Auch Microsoft verlangt von Xbox-Nutzern Geld, wenn sie Mehrspielertitel auf der Konsole zocken möchten. Xbox Live with Gold kostet 7 Euro im Monat oder 20 Euro pro drei Monate, die Jahresmitgliedschaft wird für 60 Euro angeboten. Damit ist das Xbox-Abonnement nun etwas günstiger als die Playstation-Variante.

