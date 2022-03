Playstation Plus: Sony ab Juni mit neuem Abo-Dienst für Videospiele

Sony stockt sein Abonnement Playstation Plus auf: Das Abo-Angebot bekommt zwei neue Stufen, die Zugang zu hunderten Spielen ohne Aufpreis gewähren sollen. Das bisherige Angebot Playstation Now wird zugunsten der aufgepumpten Playstation-Plus-Abonnements eingestellt.

Das neue Abo-Angebot, das Komponenten der bisherigen Dienste Playstation Now und Playstation Plus verbindet und erweitert, soll ab Juni in Asien verfügbar werden. Was bisher Playstation Plus war, wird dann zu Playstation Plus Essential, erklärt Sony in einem Blog-Eintrag. Das Abo wird weiterhin 9 Euro im Monat kosten und vorrangig Zugang zu Online-Mehrspielermodi für diverse Playstation-Spiele bieten.

Plus, Extra und Premium

Neu ist ab Juni zuerst in Asien die Stufe "Playstation Plus Extra". Sie umfasst neben den Vorteilen des Standardtarifs Zugang zu einem Katalog von "bis zu 400 der unterhaltsamsten PS4- und PS5-Spiele", die ohne Aufpreis gespielt werden können. Dazu gehören laut Sony neben Eigenentwicklungen auch Spiele von Drittanbietern. Alle diese Titel können heruntergeladen und lokal auf einer Sony-Konsole ausgeführt werden. Das Angebot kostet 14 Euro pro Monat, alternativ kann man für ein Vierteljahr 40 Euro oder für ein Jahr 100 Euro zahlen.

Schließlich bietet Sony noch "PlayStation Plus Premium" an, das vorwiegend Cloud-Gaming-Funktionen mit sich bringt. Zusätzlich zum Katalog von Playstation Plus Ultra gibt es hier weitere 350 Spiele, darunter auch PS3-Titel, die über Cloud-Streaming spielbar werden. Klassiker der Playstation, Playstation 2 und PSP sollen "entweder per Streaming oder als Download" angeboten werden. Das Cloud-Streaming wird man wie bei Playstation Now auf der PS4, der PS5 und dem PC nutzen können. Außerdem verspricht Sony zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen, damit man Titel vor dem Kauf ausprobieren kann. Die Premium-Stufe kostet 17 Euro im Monat, 50 Euro für drei Monate oder 120 Euro für ein Jahr.

"God of War" und "Spider-Man"

Zur Markteinführung der neuen Abo-Stufen will Sony eigenen Angaben zufolge auch aktuelle Spiele wie "Death Stranding", "God of War", "Marvel’s Spider-Man", "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales", "Mortal Kombat 11" und "Returnal" im Abo anbieten. Noch offen ist der genaue Starttermin für Deutschland: Im Juni sollen die neuen Abo-Stufen von Playstation Now in asiatischen Märkten eingeführt werden, Nordamerika und Europa sollen darauf folgen. Sony hatte sein aufgemöbeltes Spieleabo unter dem dem Codenamen "Spartacus" vorbereitet, Bloomberg hatte bereits im vergangenen Jahr über die bevorstehende Einführung berichtet.

Mit seinem ausgebauten Playstation-Plus-Angebot greift Sony den erfolgreichen Xbox Game Pass von Konsolen-Konkurrent Microsoft an. Auch Microsoft verbindet mit seinem Abo-Dienst Inklusiv-Spiele mit Cloud-Technik: Die Ultimate-Version des Game Pass kostet monatlich 13 Euro und erlaubt es, viele Titel auch als Stream auszuführen. Das Standard-Abonnement des Game Pass kostet 10 Euro im Monat. Xbox Live Gold, ein fürs Online-Spielena uf Xbox-Konsolen vorausgesetztes Abo, ist nur in der Ultimate-Version enthalten.

