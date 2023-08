Playstation Portal: Sonys Streamingkonsole fürs Heimnetz kostet 220 Euro

Sony hat weitere Details zu seinem mobilen Playstation-Streaminggerät namens "Playstation Portal Remote Player" verraten. Noch in diesem Jahr soll man für 220 Euro einen Handheld mit Acht-Zoll-LC-Display erhalten, der eine Auflösung von 1080p mit 60 fps bietet und Spiele von der eigenen PS5 streamt – auch übers Internet. Das Gerät wurde ursprünglich als "Playstation Q" vorgestellt.

Die Anmutung des Bildschirms in Kombination mit Controller-Griffen erinnert an mobile Konsolen wie die Switch oder das Steamdeck. Doch anders als mit diesen lassen sich auf der PlayStation Portal keine lokalen Spiele ausführen. Stattdessen werden von der PS5 Spiele über an das Mobilgerät gestreamt. Das funktioniert aber ausschließlich im Verbund mit einer PS5. Über Sonys Cloud-Gaming-Dienst kann man auf der Portal ausdrücklich nicht spielen.

PS5 aufs Sofa verlängern

Die Internetverbindung sollte mindestens eine Geschwindigkeit 5 MBit/s bieten, Sony empfiehlt 15 MBit/s. Eine vollwertige Konsole für unterwegs wird die Playstation Portal also nicht, eher wohl eine Verlängerung der PS5 aufs Sofa oder an den Frühstückstisch. Ebenfalls soll man darüber auch Medien abspielen können. VR-Spiele werden nicht unterstützt.

Die PlayStation Portal verfügt nicht über Bluetooth, sondern über den proprietären Drahtlos-Standard PlayStation Link, der verlustfreie Audioübertragung mit geringer Latenz verspricht. Sony will dazu auch noch ein kabelloses Headset sowie Ohrhörer auf den Markt bringen, die diesen Standard unterstützen – inklusive USB-Adaptern, um die Hörer auch mit anderen Geräten zu nutzen. Kopfhörer lassen sich bei der PlayStation Portal aber auch über 3,5-mm-Klinkenbuchse anschließen. Die Controller-Elemente der Playstation Portal haben laut Sony alle Features, über die auch das handelsübliche Dualsense-Gamepad verfügt, also vorrangig adaptive Trigger und präzise Vibrationsmotoren.

Über die Akkukapazität der Playstation Portal machte Sony noch keine Angaben. Offen ist auch noch, wann Sony genau mit dem Gerät auf den Markt kommen will. Angekündigt wurde das Streaminggerät bereits im Mai. Neben dem Streaming-Handheld hat Sony zwei neue Kopfhörer vorgestellt: das Pulse Elite Wireless Headset für 150 Euro und die In-Ears Pulse Explore für 220 Euro. Einen Veröffentlichungstermin hat Sony noch nicht bekanntgegeben.

