Playstation Q: Sonys "Mobilkonsole" streamt im Heimnetz

Sony hat seine erste mobile Gaming-Hardware seit 2011 angekündigt. Project Q ist ein portables Gerät, das einen Bildschirm mit Controller-Griffen kombiniert – eine Art Playstation-Variante der Nintendo Switch also. Der Clou: Die Playstation Q kann Spiele nicht lokal ausführen. Stattdessen werden Playstation-Titel über Sonys Remote Play von einer PS5 an das Mobilgerät Q gestreamt. Remote Play kann bereits auch auf Mobilgeräten wie Handys benutzt werden.

Project Q kann Spiele dabei nur im WLAN spielen, sagte Playstation-Chef Jim Ryan in einem Livestream am Mittwochabend. Eine Möglichkeit, die Spiele von Cloud-Gaming-Servern abzurufen, gibt es nicht. Unterwegs kann man die vermeintliche Mobilkonsole demnach nicht benutzen. Weil das Gerät eine PS5-Verbindung voraussetzt, kann man auch auf Reisen beispielsweise im Hotel-WLAN nicht zocken – es sei denn, die Konsole ist zuhause permanent angeschaltet. Damit hinkt das Gerät wirklich mobilen Spielkonsolen wie der Nintendo Switch und dem Steam Deck entscheidend hinterher.

Damit Project Q genutzt werden kann, muss man also zwangsläufig eine PS5 im Zuhause stehen haben. Alle Spiele, die darauf installiert sind, können dann zum Handheld gestreamt werden – VR-Titel ausgenommen. Das Display von Project Q ist 8 Zoll groß und zeigt HD-Auflösung, kündigte Sony an. Zur Display-Technik äußerte sich das Unternehmen nicht. Laut dem Magazin Insider-Gaming, das die Playstation Q bereits im April geleakt hat, handelt es sich um einen LC-Bildschirm mit 60 Hertz.

Release noch 2023

Die Controllerelemente der Playstation Q haben laut Sony alle Features, über die auch das handelsübliche Dualsense-Gamepad verfügt, also vorrangig adaptive Trigger und präzise Vibrationsmotoren. Die Griff-Form dürfte ebenfalls ähnlich oder gar identisch sein – tatsächlich sieht Q so aus, als hätte jemand ein Dualsense-Gamepad in der Mitte durchgesägt und einen Bildschirm dazwinschengeklebt.

Laut Sony kommt Project Q im späteren Jahresverlauf in den Handel, einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Der Preis ist ebenfalls unbekannt. Sony brachte 2004 mit der Playstation Portable erstmals eine tragbare Mobilkonsole auf den Markt, 2011 folgte mit der Playstation Vita ein Nachfolger. Beide Mobilkonsolen von Sony gelten als Flops. Die Vita wurde innerhalb des ersten Jahres nach Release nur vier Millionen Mal verkauft, seitdem hat Sony keine Verkaufszahlen mehr veröffentlicht. Zum Vergleich: Die Ende 2013 veröffentlichte PS4 wurde innerhalb eines Jahres gut 18 Millionen Mal verkauft. Auch die Playstation 5 ging trotz Lieferschwierigkeiten in ihrem ersten Jahr über 17 Millionen Mal über Ladentheken.

