Playstation: Sony investiert mehr in Multiplayer-Spiele

Sony will in Zukunft mehr Geld in Mehrspieler-Titel für die Playstation investieren. Das geht aus einer aktuellen Finanzpräsentation des japanischen Unternehmens hervor. Dabei geht es vor allem um sogenannte "Live-Service-Games", also Multiplayer-Spiele, die nachhaltig mit neuen Inhalten versorgt werden und über Mikrotransaktionen langfristige Einnahmen erzielen.

Im Fiskaljahr 2019 steckte Sony laut der Präsentation noch 12 Prozent seiner Investitionen in solche Live-Service-Spiele, im Fiskaljahr 2025 sollen es schon 60 Prozent sein. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Investition in die Einzelspieler-Titel, für die Sony vorrangig bekannt ist, zurückgefahren werden. Absolute Investitionssummen gab Sony bei seiner Präsentation nicht an.

Dass Live-Service-Games bei Sony mehr in den Mittelpunkt rücken, überrascht angesichts jüngster Studio-Zukäufe nicht: Allen voran hat Sony das Entwicklerstudio Bungie gekauft, das mit "Destiny 2" eines der erfolgreichsten Live-Service-Spiele auf dem Markt betreibt. Auch die beiden jungen Entwicklerstudios Haven und Firewalk arbeiten an solchen Mehrspieler-Titeln. Diese Spiele sind noch nicht offiziell angekündigt, könnten aber am Mittwochabend bei einem Playstation-Showcase erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

PC-Ports werden wichtiger

Seit einigen Jahren portiert Sony viele seiner einstigen Playstation-Exklusivtitel auch für den PC. Dieses Marktsegment bringt dem japanischen Unternehmen ordentliche Umsätze ein: Für das Fiskaljahr 2023 erwartet Sony, dass 20 Prozent aller Umsätze der Sony-Studios auf dem PC gemacht werden.

Konkret erwartet Sony in diesem Zeitraum Einnahmen von 450 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von PC-Spielen. Im Fiskaljahr 2020 waren es gerade einmal 35 Millionen. Besonders erfolgreich war das Action-Spiel "Spider-Man Remastered", das 1,5 Millionen Mal auf dem Rechner verkauft wurde und so 52 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Angesichts dieser Zahlen gilt es als wahrscheinlich, dass weitere Sony-Spiele für den Rechner entwickelt werden.

