Playstation: Sonys Hardware-Designer Masayasu Ito hört auf

Sony verliert seinen Hardware-Chef für Spielkonsolen: Masayasu Ito geht zum 1. Oktober in den Ruhestand, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der 60-Jährige war als Vizepräsident von Sony Interactive Entertainment tätig und für die Hardware-Entwicklung mehrerer Playstation-Konsolen verantwortlich.

Laut Bloomberg arbeitete Ito seit 1986 bei Sony, wo er zuerst an Audiotechnik für Autos arbeitete. Seit 2000 soll Ito in der Konsolenabteilung des japanischen Unternehmens tätig gewesen sein, wo er schließlich die Entwicklung der Playstation 4 und der Playstation 5 leitete.

PS5 wird teurer

Im Herbst 2020 stellte Ito der Spielewelt per Blog-Eintrag die Hardware der Playstation 5 vor: In dem Post beleuchtete er unter anderem das Layout der Komponenten, die geringere Lautstärke der Konsole und die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie. In einem dazugehörigen Teardown-Video ist Ito nicht zu sehen, stattdessen demonstriert dort sein Kollege Yasuhiro Ootori die PS5-Komponenten.

Teardown-Video der Playstation 5 (Quelle: Sony)

Jüngst hat Sony die Preise für seine aktuelle Spielkonsole erhöht: Die Preisempfehlung der PS5 in Europa liegt künftig 50 Euro über den bisherigen Preisen. Die Variante mit Laufwerk kostet entsprechend 550 Euro, die Version ohne Laufwerk 450 Euro. Die Preiserhöhung sei wegen der globalen Inflationsraten und des schwachen Euros nötig, begründete Sony den umstrittenen Schritt.

Sonys Konkurrenten Microsoft und Nintendo wollen die Preise ihrer Spielkonsolen dagegen nicht unmittelbar anheben. Beide Firmen hielten sich aber die Möglichkeit offen, ihre Konsolen in Zukunft teurer zu verkaufen. Produktionskosten im Bereich der Unterhaltungselektronik sind in den vergangenen Monaten unter anderem wegen wiederholter Preissteigerungen bei Chipauftragsfertigern wie TSMC gestiegen.

(dahe)