Playstation Stars: Sony mit Treueprogramm für Gamer

Belohnungen gibt es unter anderem fürs regelmäßige Zocken: Sony hat ein Treueprogramm für seine Playstation-Konsolen angekündigt, das Spiele-Fans mit diversen Vorzügen entlohnen soll. Für verschiedene Herausforderungen will Sony Treuepunkte an Nutzerinnen und Nutzer vergeben, die in einem Katalog eingetauscht werden können.

In diesem Katalog kann man beispielsweise zwischen PSN-Guthaben und ausgewählten Produkten aus dem Playstation Store auswählen, schreibt Sony. Das bedeutet, dass man mit ihnen tatsächlich auch kostenpflichtige Inhalte wie Spiele-Addons oder sogar komplette Games freischalten könnte. Offen ist noch, wie spendabel Sony mit Treuepunkten umgehen wird.

Community-Wettbewerbe

Die Treuepunkte bekommt man etwa für regelmäßiges Spielen oder das Freischalten von an Herausforderungen gekoppelten Trophäen. Abonnentinnen und Abonnenten von Playstation Plus bekommen außerdem regelmäßig Treuepunkte überwiesen.

Ebenfalls auf der Belohnungsliste sind spezielle digitale Sammlergegenstände, bei denen es sich etwa um 3D-Renderings beliebter Videospielfiguren handeln soll. Um NFTs soll es sich dabei aber nicht handeln, bestätigt Sony der Washington Post. Die Sammelgegenstände soll man außerdem nicht tauschen oder verkaufen können.

Hinter dem Treueprogramm steht vor allem der Versuch, die Community zu stärken: Mit Belohnungen für tägliche Logins sollen Nutzerinnen und Nutzer zusätzlich zum Zocken motiviert werden, Wettbewerbe und Sammelgegenstände sollen zum Austausch mit Gleichgesinnten anregen. So will Sony Treuepunkte auch an die erste Person geben, die bestimmte Challenges in ihrer jeweiligen Zeitzone zuerst bewältigt – solche Community-Wettbewerbe sollen wohl Event-Charakter entwickeln.

Wann das Treueprogramm verfügbar wird, hat Sony noch nicht verraten. Es werde derzeit getestet und solle im weiteren Jahresverlauf nach und nach verteilt werden, heißt es lediglich.

(dahe)