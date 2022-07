Playstation Store: Gekaufte Filme und Serien gehen verloren

Sony entfernt digitale Filme und Serien aus den Bibliotheken seiner Nutzerinnen und Nutzer: Wer im Playstation Store Filme von Studiocanal erworben hat, verliert sie ab dem 31. August. Das geht aus einem Support-Eintrag von Sony hervor. Die gekauften Inhalte können nach dem Stichtag nicht mehr angeschaut werden.

"Ab dem 31. August 2022 wirst du aufgrund unserer sich entwickelnden Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern nicht mehr in der Lage sein, deine zuvor gekauften Inhalte von Studiocanal anzusehen, und sie werden aus deiner Video-Bibliothek entfernt", schreibt Sony in dem Support-Eintrag. Betroffen sind einem Bericht des Branchenmagazins Variety zufolge die Märkte in Deutschland und Österreich.

Sony schweigt

Zu den betroffenen Inhalte gehören Filme wie "Apocalypse Now", "Der Pianist", "John Wick" und "La La Land". Die komplette Liste der entfernten Inhalte, die in Deutschland über 300 Filme und Serienstaffeln umfasst, stellt Sony auf seiner Webseite bereit. In Österreich werden knapp 140 Titel entfernt. Ob Sony Rückerstattungen für die betroffenen Filme und Serien anbietet, ist nicht bekannt, eine Nachfrage von heise online wollte das Unternehmen nicht beantworten.

Auf Sonys Webseite gibt es keinerlei Hinweise auf die Möglichkeit, das ausgegebene Geld zurückzubekommen. "Wir wissen deine fortlaufende Unterstützung sehr zu schätzen", heißt es dort stattdessen.

Verkauf eingestellt

Den Verkauf von Filmen und Serien in seinem Playstation Store hat Sony bereits im vergangenen Jahr eingestellt. Den Schritt begründete das japanische Unternehmen mit der Beliebtheit von Streaming-Diensten: Anwendungen wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video können auch auf der Playstation genutzt werden.

Damals hatte Sony allerdings noch versprochen, dass bereits erworbene Filme im Playstation Store weiterhin verfügbar bleiben sollen. Über den Playstation Store gekaufte Filme und Serien können üblicherweise auf den Sony-Konsolen sowie in der Mobil-App angesehen werden.

(dahe)