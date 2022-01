Playstation VR 2: Sony entwickelt "Horizon"-Spiel für VR-Brille

Sonys kommendes VR-System für die Playstation 5 heißt schlicht "Playstation VR2". Auf der CES enthüllte Sony neben dem wenig überraschenden Namen auch ein erstes Spiel für das VR-Headset: "Horizon: Call of the Mountain" ist ein VR-Ableger von "Horizon: Zero Dawn" und dem kommenden "Horizon: Forbidden West".

Spiele für PSVR2 sollten also nicht exklusiv für die virtuelle Realität entwickelt werden, hatte sich Sony noch im vergangenen Sommer gewünscht. Stattdessen wünschte sich Sony im Gespräch mit Entwicklerstudios optionale VR-Modi für traditionelle Videospiele. "Call of the Mountain" wird aber offenbar nicht ohne VR-Headset spielbar sein.

Als beliebte Sony-Eigenmarke bietet sich "Horizon" gut als Zugpferd für das kommende VR-System des Playstation-Herstellers an, zumal das für Februar geplante "Forbidden West" die Bekanntheit des "Horizon"-Settings noch einmal steigern dürfte. In den "Horizon"-Spielen stapft man durch eine ungewöhnlich attraktive postapokalyptische Welt, die von Natur und Roboter-Dinosauriern übernommen wurde.

Alle im selben Boot

In einem kurzen Teaser-Video zeigt Sony, wie das in VR aussehen könnte: Ein kurzer Gameplay-Abschnitt wird im Gegensatz zu den anderen "Horizon"-Spielen in Ego-Perspektive gespielt. Der Ausschnitt aus dem kommenden VR-Spiel ist außerdem extrem linear, die Hauptfigur sitzt in einem Boot. Bei zu viel Bewegung in VR-Welten droht Simulatorkrankheit, weshalb sogenannte "Rail Shooter", bei denen die Fortbewegung automatisch passiert, auf VR-Systemen recht beliebt sind. Ob auch "Call of the Mountain" diesem Muster folgt, ist offen.

Bei der Entwicklung wird "Horizon"-Studio Guerilla Games von Firesprite unterstützt. Das britische Studio hat in den vergangenen Jahren eng mit Sony kooperiert und dabei vor allem anderen Studios zugearbeitet oder Portierungsaufgaben übernommen. Zum Portfolio von Firesprite gehören aber auch "The Playroom VR" sowie der VR-Horror-Shooter "The Persistence" und das Militär-Trainingsspiel "Air Force Special Ops: Nightfall" – ebenfalls ein VR-Titel. Als Sony das Studio im vergangenen September kaufte, deutete bereits vieles darauf hin, dass damit die VR-Entwicklung aufgestockt werden sollte.

Lesen Sie auch Playstation 5: Sonys Next-Gen-Spielkonsole im Test

4K HDR

Das Headset selbst wurde bereits im vergangenen Februar angekündigt. In seinem Blog-Eintrag nennt Sony nun einige technische Details, die zwischendurch immer mal wieder durchgesickert waren. Laut Sony unterstützt PSVR 2 4K HDR, hat einen FoV von 110 Grad und kann Bildwiederholfrequenzen von bis zu 120 Hertz anzeigen.

Die neuen Controller werden per Inside-Out-Tracking lokalisiert, dazu sind Kameras ins Headset selbst eingebaut. Außerdem soll das kommende Sony-Headset die Augenbewegungen von Trägerinnen und Trägern nachvollziehen können. Wie Sonys Playstation VR2 aussieht und wie viel es kosten wird, ist offen. Auch einen Release-Termin nennt Sony nicht.

Sony hatte Playstation VR (PSVR) 2016 für seine Playstation-4-Konsole auf den Markt gebracht. Dieses VR-System hat sich inzwischen mehr als fünf Millionen mal verkauft. Es ist auch mit der Ende 2020 erschienenen Playstation 5 nutzbar – allerdings nicht mit der PS5-Kamera, sondern nur mit den älteren Modellen. Den benötigten Adapter schickt Sony auf Wunsch kostenlos zu.

(dahe)