Playstation VR2: Virtual-Reality-Brille kommt nicht mehr in diesem Jahr​

Sonys VR-Headset Playstation VR2 wird Anfang 2023 erscheinen. Das hat der Hersteller auf Twitter angekündigt. Ein genaues Datum oder ein Preis für das Virtual-Reality-Headset wurden noch nicht verraten. Auch die Survival-Action "The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution" kommt entsprechend erst 2023 für PSVR2.

Das neue Virtual-Reality-Headset für die Playstation 5 soll das Abtauchen in andere Welten deutlich einfacher machen als das Vorgängermodell. Zum Anschluss an die PS5 ist nur noch ein USB-C-Kabel nötig. Nicht unterstützt wird eine drahtlose Übertragung von der Konsole zur VR-Brille. In diesem Bereich ist die eigenständige Quest 2 von Meta schon weiter: Sie kann auf Wunsch eine Wi-Fi-Verbindung zum Spielerechner aufbauen, um PC-VR-Titel abzuspielen.

Internes Tracking

Für das Tracking der PSVR 2 muss keine externe Kamera mehr aufgebaut werden. Stattdessen erfassen Kameras in der VR-Brille die Umgebung sowie die Controller. Eingebautes Eye-Tracking soll aufwendige Spielkulissen wie in "Horizon Call of the Mountain" mit Hilfe von dynamischem "Foveated Rendering" ermöglichen: Nur die vom Auge fokussierten Bereiche werden in voller Auflösung gerendert, was den Grafikchip entlastet.

Weitere Verbesserungen umfassen HDR-Darstellung, eine gestiegene Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixeln pro Auge sowie Bewegungscontroller mit haptischem Feedback. Playstation-5-Besitzer kennen diese Effekte bereits vom Dualsense-Controller. Seine Trigger bieten einen spürbaren Widerstand, zum Beispiel beim Zugreifen oder Abdrücken mit einer Waffe.

Die alte Playstation VR aus dem Jahr 2016 kostete zum Start 399 Euro und lässt sich mittlerweile ebenfalls an der PS5 betreiben. Voraussetzung sind ein PS4-Controller sowie ein kostenlos bei Sony erhältlicher Adapter für die alte PS4-Kamera.

