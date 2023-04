Plug-in-Hybridmodell BMW XM Red Label

Es ist nicht so, dass bei BMW oder der noch sportlicheren M GmbH im Norden der bayrischen Landeshauptstadt nicht genügend Bezeichnungen existieren würden, einer noch schärferen Sportversion entsprechenden Ausdruck zu verleihen. Bei anderen Sportmodellen wie M3, M5 oder M8 gab es hier zum Beispiel Namenszusätze wie "CS", "Performance" oder "Competition". Nun also "Red Label". Dabei könnte man an einen Whiskey denken, weiß aber nicht genau, warum. Das Modell kennzeichnen jedenfalls eine rote Einfassung für die gewaltige Doppelniere und weitere rote Designdetails.

Kräftigster Serien-BMW aller Zeiten

Neben der leicht nachgeschärften Optik bekommt der verwöhnte SUV-Kunde einen nennenswerten Leistungsnachschlag des doppelt aufgeladenen 4,4-Liter-V8 mit Elektrounterstützung auf 550 kW und ein maximales Drehmoment von gewaltigen 1000 Nm, noch einmal 200 Nm mehr als beim Standard-XM. Aus dem Stand erreicht der mehr als 2,5 Tonnen schwere Koloss dank Allradantrieb in 3,8 Sekunden Tempo 100. Optional wird erst bei 290 km/h elektronisch abgeregelt.

Bild 1 von 8 BMW XM Red Label PHEV (8 Bilder) Die Designer scheinen sich die optischen Kreationen geschmackssicherer Dorfjugendlicher aus dem Niederbayern der 80er-Jahre zum Vorbild genommen zu haben. Damals gab's jedenfalls eine Menge technisch verbrauchter 3er-BMWs in sehr ähnlicher Anmutung.



Schnell, aber nicht schnell geladen

Der Normverbrauch: 1,6 bis 1,7 Liter auf 100 Kilometer. Mit einer Ladung des 25,7-kWh-Akkus soll der XM bis zu 80 Kilometer schaffen, bei einem WLTP-Verbrauch von 33 kWh. Die maximale Ladeleistung von 7,4 kW soll genügen, den leeren Akku bestenfalls in etwas über vier Stunden wieder zu füllen.

Der Allradantrieb bevorzugt wie bei BMW M3/M4 und M5 auf der Straße wenn möglich die Hinterräder. Es gibt aber auch einen Dünenmodus für das mindestens 203.000 Euro teure Luxusmodell, das ab September erhältlich sein soll. Erstmals offiziell vorgestellt wird das exklusive Topmodell auf der Messe Auto China vom 18. bis 27. April 2023 in Shanghai.

(fpi)