PocketBook Color: E-Reader mit Farbdisplay jetzt in Deutschland erhältlich

Der E-Reader PocketBook Color mit farbigem E-Paper-Display wird nun in Deutschland verkauft. Der Bildschirm des im April angekündigten E-Readers kann dank E Inks Kaleido-Technik zum Beispiel Buchcover und Zeichnungen in bis zu 4096 Farben darstellen. Das Gerät kostet 200 Euro.

Der PocketBook Color ist nicht der erste E-Book-Reader der schweizerischen Firma, der Farbe darstellen kann: Der E-Reader Color Lux wurde bereits 2012 veröffentlicht. Dieses Modell hatte aber eine niedrige Auflösung und zeigte viele Inhalte verschwommen an – der Hauptgrund dafür, dass sich farbige E-Paper-Displays bislang nicht durchsetzen konnten.

Der 6 Zoll große Bildschirm des PocketBook Color hat dagegen eine hohe Pixeldichte von 300 ppi und kann Inhalte damit gestochen scharf darstellen. Diese Auflösung entspricht Carta, der Schwarz-Weiß-Technik der Firma E Ink, die die meisten Displays für E-Reader herstellt. Der PocketBook Color gehört zu den ersten E-Readern, die einen Kaleido-Bildschirm haben.

16 GByte Speicherplatz

Die farbige Kaleido-Technik von E Ink soll die bekannten Vorteile von E-Paper-Displays beibehalten. Dazu zählen der geringe Energieverbrauch und die Lesbarkeit unter Sonneneinstrahlung. Der Akku des PocketBook Color hat 1900 mAh und wird per Micro-USB geladen, die Laufzeit gibt PocketBook aber nicht an. Der PocketBook Color kommt mit 16 GByte internem Speicher und 1 GByte an RAM. Über einen MicroSD-Slot sollen sich SD-Karten mit bis zu 32 GByte Speicher nutzen lassen. Beim Prozessor setzt PocketBook auf einen Dual-Core mit einem Takt von 1 GHz.

Lesen Sie auch Pocketbook kündigt eBook-Reader mit Farbdisplay an

Die E-Reader von PocketBook unterstützen zahlreiche gängige Formate für E-Books und Audiobooks – einen Überblick über die Formate gibt der Hersteller auf der Produktseite. Hörbücher kann der PocketBook Color über einen Micro-USB-Adapter oder Bluetooth abspielen. Eine Klinkenbuchse fehlt dem E-Reader.

(dahe)