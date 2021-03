Poco F3 und X3 Pro: Neue Mittelklasse-Smartphones von Xiaomi

Poco agiert mittlerweile unabhängig von Xiaomi als eigene Marke, bleibt jedoch mit dem chinesischen Elektronik-Riesen eng verbandelt. Die beiden neuen Poco-Smartphones F3 und X3 Pro bringen eine gute Mischung aus Ausstattung und Preis mit.

Sowohl im F3 als auch im X3 Pro stecken Snapdragon-Chips von Qualcomm. Vom Beinamen "Pro" sollte sich niemand täuschen lassen, denn das F3 ist das besser ausgestattete Smartphone. Es hat einen Snapdragon 870 5G sowie ein 6,67 Zoll großes OLED-Display mit FHD+-Auflösung und Bildwiederholrate von 120 Hz. Die 120 Hz schafft auch das Poco X3 Pro, hier kommt jedoch ein gleich großes LCD zum Einsatz. Der Snapdragon 860 hat etwas weniger Power. Beide Smartphones haben je nach Variante 6 oder 8 GByte RAM sowie 128 oder 256 GByte internen Speicher.

Bei den Kameras unterscheiden sich die Handys nicht, was Hauptkamera und Ultraweitwinkel angeht - beide Poco-Smartphones kommen mit 48-Megapixel-Knipse und 8-Megapixel-Ultraweitwinkel. Selfies knipsen die Smartphones mit bis zu 20 Megapixel. Das Poco X3 Pro besitzt zusätzlich eine Makro- sowie eine Tiefenkamera mit jeweils 2-Megapixel-Sensor, das Poco F3 belässt es bei einem 5-Megapixel-Markko-Objektiv.

Poco X3 Pro (Bild: Poco)

Beide neuen Handys sind Dual-SIM-Geräte, nur das X3 Pro besitzt jedoch einen Hybrid-Slot, der alternativ eine Speicherkarte aufnehmen kann. Beim Akku schlägt die Stunde des X3, es kann mit einer Kapazität von 5160 mAh aufwarten, während das F3 nur 4520 mAh in den Energiespender packt. Geladen wird hier wie dort ausschließlich über Kabel mit maximal 33 Watt. Das passende Ladegerät liegt im Karton.

Lesen Sie auch Chip-Engpässe bei Qualcomm sollen Smartphone-Produktion beeinträchtigen

Das Poco F3 funkt auch im schnellen 5G-Netz und ist im WLAN flotter unterwegs – Wi-Fi 6 schlägt Wi-Fi 5. NFC sowie einen Infrarotsender haben beide, die bewährte 3,5-Millimeter-Klinke findet nur im Poco X3 Pro.

Poco F3 und X3 Pro kaufen: Preise und Verfügbarkeit

Das Poco F3 kommt am 30. März in die Läden und kostet in der kleinen Speichergröße 350 Euro. Mehr RAM und mehr Speicher schlagen mit 400 Euro zu Buche. Die ersten Besteller können 50 Euro sparen, die Stückzahlen für dieses Early-Bird-Angebot dürften jedoch knapp bemessen sein. Das Poco F3 kommt in Schwarz, Weiß und Blau.

Günstiger ist das X3 Pro, das mit 6/128 GByte 150 Euro kostet und mit 8/256 GByte für 300 Euro zu kaufen ist. Die ersten Besteller erhalten auch hier einen Rabatt von 50 Euro. Der Verkauf beginnt am 26. März, als Farbvarianten stehen Schwarz, Blau und Bronze zur Wahl.

(sht)