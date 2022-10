Podcast c’t uplink zieht um

Unser erfolgreichster Podcast c’t uplink hat einen neuen YouTube-Channel bekommenl. Aktuelle und frühere Folgen finden Sie auf diesem Kanal. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte unseren neuen uplink-Channel auf YouTube abonnieren.

Sie können c’t uplink auch weiterhin auf heise.de und ct.de anschauen oder als Audiopodcast in Ihrer Lieblings-Podcast-App abonnieren. Unter ct.de/uplink finden Sie Links zu den RSS-Feeds, erhältlich sind die Folgen außerdem auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und vielen weiteren Podcast-Plattformen.

Jeden Samstag gibt es eine neue Folge, und das schon seit acht Jahren: Mit über 450 Ausgaben gehört c’t uplink zu den ältesten und erfolgreichsten Technikpodcasts in Deutschland. Das Moderationsteam sucht sich jede Woche spannende Themen aus der aktuellen c’t-Ausgabe und lädt die Redakteure der Artikel ins Aufnahmestudio ein. In den Sendungen zeigen wir unter anderem Drohnen, Prozessoren und Balkonkraftwerke, basteln den optimalen PC zusammen und entlarven gefälschte USB-Sticks. Schreiben Sie uns an uplink@ct.de, wenn Sie einen Themenvorschlag haben.

Die weiteren Podcasts aus dem Heise-Verlag finden Sie auf heise.de/podcasts, darunter auch den Hardware-Podcast c’t Bit-Rauschen und die c’t Auslegungssache rund um Datenschutzthemen.

(acb)