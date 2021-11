Podcasts streiken beim HomePod: Update soll helfen

Apple hat am Mittwochabend ein Bugfix-Update für seine Siri-Speaker der HomePod-Serie online gestellt. Die Aktualisierung hört auf die Versionsnummer HomePod OS 15.1.1 und behebt einen störenden Bug im Zusammenhang mit der Wiedergabe von Podcasts und manchen Radiosendern.

Hörfunksender auch gestört

Nach Einspielen von HomePod OS 15.1, das zusammen mit macOS 12.0.1 am 25. Oktober erschienen war, reagierte die Sprachassistentin Siri in bestimmten Fällen nicht mehr. Bat man das System darum, einen Podcast zu spielen, erhielt man zwar die übliche Bestätigung, dass dies geschehe – doch wiedergegeben wurde rein gar nichts. Gleiches galt für verschiedene Hörfunksender, die über Apples Podcasts-Verzeichnis auf den HomePod gelangen. Bei dem Problem, das sowohl den (mittlerweile eingestellten) HomePod als auch den HomePod mini betraf, handelte es sich offenbar um keines, das Apple Server-seitig beheben konnte – deshalb nun die Aktualisierung.

HomePod mini nun bunter

Angaben zu möglichen weiteren Verbesserungen in der neuen Firmware machte Apple nicht; ebenfalls wird HomePod OS 15.1.1 noch nicht auf Apples Informationsseite zu Sicherheitslücken aufgeführt. HomePod OS 15.1 hatte unter anderem Unterstützung für Lossless Audio, Dolby Atmos und Spatial Audio für den HomePod gebracht; der HomePod mini bekam jedoch kein Spatial Audio. Den mini gibt es zudem seit Kurzem in bestimmten Regionen – darunter Deutschland – neben Weiß und Spacegrau in drei neuen Farben (Gelb, Blau, Orange – allesamt dem iMac M1 ähnelnd). Der Preis bleibt bei 100 Euro.

HomePod OS goes "homeOS"?

Apple scheint sich unterdessen auf eine Ausweitung von HomePod OS vorzubereiten. In einer Stellenanzeige tauchte einmal mehr der Begriff "homeOS" als ein Betriebssystem auf, dass der Konzern aktuell nicht anbietet. Schon im Sommer war dieser Name verwendet worden – ob Apple damit ein erweitertes HomePod OS meint oder ein signifikant ausgebautes Betriebssystem für Heimgeräte, bleibt abzuwarten. So gibt es Gerüchte, der Konzern könne eine Kombination aus HomePod-Lautsprecher und FaceTime-Station zur Kommunikation planen. Ähnliche Geräte gibt es von Facebook und Amazon.

(bsc)