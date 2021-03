Pokémon: Open-World-Spiel und zwei Remakes angekündigt

Fans der Nintendo Switch dürfen sich auf drei neue Pokémon-Spiele für die Nintendo-Konsole freuen. Neben zwei Remakes von älteren Spielen gehört dazu auch ein komplett neuer Titel namens "Pokémon Legenden: Arceus". Der Titel spielt in einer offenen 3D-Spielwelt und erinnert im ersten Trailer an "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" mit Grafik-Downgrade und Performance-Schluckauf.

Um Taschenmonster in "Pokémon Legenden: Arceus" zu fangen, soll man sie erst in der offenen Spielwelt beobachten, empfiehlt Nintendo. Dabei geht es offenbar um das Erkennen von Bewegungsmustern: Um sie mit einem Pokéball zu fangen, muss man die Pokémon nämlich genau treffen. Um einen Kampf gegen die wilden Pokémon zu beginnen, wirft man dagegen einen bereits gefüllten Pokéball in die grobe Richtung der streunenden Wesen. Danach beginnt ein typischer, rundenbasierter "Pokémon"-Kampf.

Trailer zu "Legends: Arceus"

Zweimal Remake

Laut Nintendo wird das von Game Freak entwickelte Pokémon-Spiel Anfang 2022 für die Switch-Konsole erscheinen. Noch in diesem Jahr sollen dagegen zwei Remakes auf den Markt kommen: Die Spiele "Pokémon Diamant" und "Pokémon Pearl" werden als "Strahlender Diamant" und "Leuchtende Perle" neu aufgelegt.

Trailer zu den Remakes von "Perl" und "Diamant"

Die Remakes orientieren sich dabei stark an den Vorlagen, grundlegende Änderungen am Grafikstil und Spielmechaniken sind nicht zu erwarten. Auch die Spielwelt will Nintendo weitgehend unverändert belassen. Stattdessen werden die Originalspiele aufgehübscht und ein paar nicht näher erläuterte Komfortfeatures eingebaut.

Der größte Reiz dürfte allerdings darin liegen, die "Pokémon"-Klassiker auch auf der Switch spielen zu können. Die Ausgaben "Schwert" und "Schild", die neu für die Switch entwickelt wurden, kamen in der Community duchwachsen an. Mit "Pokémon: Let's Go, Pikachu" und Pokémon: Let's Go, Evoli" konnten "Pokémon"-Fans außerdem Remakes der gelben Edition auf der Switch spielen.

