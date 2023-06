Elektroautos: Polestar und Volkswagen nutzen Tesla-Ladestecker in Nordamerika

Ob Ladestecker, Crash- oder Abgasnorm: Auch für die Autoindustrie haben weltweit einheitliche Standards einen enormen Charme – nämlich den deutlich geringerer Kosten. Bei Ladesteckern hat es etwas gedauert, bis sich ein System durchgesetzt hat. Das gilt gewissermaßen allerdings nur regional: In Asien setzen die Firmen oft auf CHAdeMO, in Europa mehrheitlich auf CCS. In Nordamerika zeichnet sich ab, dass große Firmen sich Teslas "North American Charging Standard" (NACS) anschließen. Nach Rivian, Ford und General Motors wollen nun auch Polestar und Volkswagen darauf umstellen. Bei Hyundai wird bereits darüber nachgedacht. Weitere dürften rasch folgen.

Anzeige

Andere werden folgen

Für die Kunden bedeutet das zunächst einen zusätzlichen Zugang zu einer vergleichsweise dichten Ladeinfrastruktur. Zugleich soll sichergestellt werden, dass sie die bisherigen CCS-Ladesäulen weiterhin nutzen können. Global zeichnet sich damit ab, dass in Nordamerika NACS der dominierende Standard wird. Größere wie kleinere Automarken werden dem Weg der Riesen vermutlich folgen, zumal vorrangig in die nordamerikanische Ladeinfrastruktur vorrangig in diese Richtung investiert wird.

Baut Volkswagen sein bestehendes Netz um?

Bei Polestar sollen die ersten Autos im Laufe des nächsten Jahres umgestellt werden, bis 2025 soll das abgeschlossen sein. In der Übergangsphase wird es einen Adapter geben. Bei Volkswagen ist der Wandel sehr viel aufwendiger, denn er betrifft nicht nur die Autos selbst, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit auch das bisherige Ladenetz, das unter Electrify America firmiert. Noch äußert sich Volkswagen dazu nicht, doch ein schrittweiser Wechsel auf den NACS wäre naheliegend – schon allein, um langfristig nicht zwei Systeme pflegen zu müssen.

Volkswagens US-Ladenetz Electrify America ist eine Folge der juristischen Aufarbeitung des Betrugs von Abgaswerten. Der Konzern wurde unter anderem verpflichtet, ein eigenes Ladenetz in den USA aufzubauen. Derzeit umfasst das Netz nach Angaben von Volkswagen 850 Ladestationen mit rund 4000 Ladepunkten. Damit liegt Electrify America hinter Tesla. Laut BloombergNEF umfasst Teslas Supercharger-Netz allein in den USA derzeit rund 14.000 Ladepunkte.

Anzeige

(mfz)