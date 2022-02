Polizei ermittelt nach Polizistenmord 15 Verantwortliche für Hasskommentare

Eine Woche nach den Morden an zwei Polizeibeamte im Landkreis Kusel hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz erste Ergebnisse seiner Ermittlungsgruppe "Hate Speech" bekannt gegeben. Sie habe die Klarnamen von 15 Personen ausfindig machen können, die im Zusammenhang mit der Mordtat Hasskommentare im Internet abgegeben haben, heißt es in einer Mitteilung aus Mainz.

In der Nacht auf den 31. Januar waren während einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 im Kreis Kusel ein 29 Jahre alter Oberkommissar und seine 24 Jahre alte Polizeianwärterin erschossen wurden. Kurz darauf erschienen im Internet dazu Hasskomentare und Hetze im Internet, der Ermittlungsgruppe wurden nach eigenen Angaben 399 Fälle bekannt, 102 davon seien strafrechtlich relevant.

In der Ermittlungsgruppe arbeiten 14 Expertinnen und Experten, die aktiv nach Hasskommentierungen und dergleichen in sozialen Medien suchen und die bekannt gewordenen Fälle ausermitteln. Die Ermittlerinnen und Ermittler werden von der Taskforce "Gewaltaufrufe Rechts" des Verfassungsschutzes unterstützt.

Mordaufruf per Video

In der Nacht auf Freitag hatten SEK-Beamte bereits einen Mann aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen verhaftet, der in Videos vermummt dazu aufgerufen hatte, Polizisten auf Feldwege zu locken, um dort auf sie zu schießen geführt. "Diese Unglaublichkeit wollte der Mann auch noch als Event aufziehen, damit Geld verdienen und sich von Interessenten dafür mit 500 Euro pro Teilnehmer entlohnen lassen. Ich sage ganz klar: So etwas Widerliches werden wir nicht tolerieren", sagte Rheinland-Pfalz' Innenminister Roger Lewentz.

"Die von der Ermittlungsgruppe Hate Speech im Netz festgestellten Inhalte sind in Teilen ehrverletzend und schockierend. Auf der anderen Seite stehen jedoch viele User der sozialen Netzwerke, die diesen verbalen Entgleisungen eindeutig widersprochen haben", sagte LKA-Präsident Johannes Kunz. "Aus virtueller Wut wird reale Gewalt. Wo immer Worte wie Waffen gebraucht werden, wo sie der Verrohung den Nährboden bereiten und andere animieren sollen, Gewalttaten zu verüben, muss der Staat konsequent einschreiten", ergänzte der Innenminister.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte am Freitag anlässlich einer polizeiinternen Trauerfeier angekündigt, dass "Hass und Hetze werden konsequent verfolgt und bestraft" würden. "Die Landesregierung wird weiter mit allen Mitteln des Rechtsstaates gegen diejenigen vorgehen, die unsere Polizeikräfte beleidigen, bedrohen und gewaltsam angehen. Das ist unsere Verpflichtung und Verantwortung."

(anw)