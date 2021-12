Porsche Vision Gran Turismo: Ein E-Sportwagen für die Playstation 5

Der Porsche Vision Gran Turismo rast nur über virtuelle Straßen: Der Stuttgarter Autobauer hat einen E-Sportwagen exklusiv für das Playstation-Rennspiel "Gran Turismo 7" entworfen. Dafür hat der Autobauer mit dem Sony-Entwicklerstudio Polyphony Digital zusammengearbeitet.

(Quelle: Porsche)

Für die Porsche-Designer sei es vorwiegend reizvoll gewesen, ein Auto ohne die Kompromisse zu entwerfen, die für Serienproduktion notwendig sind, schreibt Porsche-Manager Michael Mauer in einer Mitteilung. "Ein Auto, das ausschließlich für die virtuelle Welt entworfen wird, öffnet viele aufregende Möglichkeiten." Derartige Projekte seien der Kreativität förderlich.

Technische Restriktionen lässt Porsche bei seinem virtuellen Rennwagen außen vor. An Bord gibt es beispielsweise keinen Touchscreen, sondern ein Hologramm-Display, das über dem Lenkrad sitzt. Der Porsche Vision Gran Turismo würde aus rein veganen Materialien hergestellt werden, betont Porsche – allen voran Karbon und Titanium.

350 digitale Kilometer pro Stunde

Von null auf hundert km/h schafft es der digitale Porsche Vision Gran Turismo in 2,1 Sekunden, die maximale Geschwindigkeit des Allrad-Sportwagens gibt der Hersteller – in diesem Fall eher der Designer – mit 350 km/h an. Die Partnerschaft mit dem Sony-Studio könne dabei helfen, eine jüngere Zielgruppe für Porsche zu begeistern.

Dem US-Magazin VentureBeat sagte Porsche-Manager Deniz Keskin, man habe drei Jahre lang an dem digitalen Rennwagen gearbeitet. Dabei hätten sich die Designer so verhalten, als würden sie ein reales Auto entwerfen. "Es ist so eine Art Konzept-Auto für das Jahr 2030. Es fühlt sich also futuristisch an, aber wir haben uns auch Mühe gegeben, nichts komplett Unrealistisches einzubauen."

"Gran Turismo 7" ist der jüngste Teil der beliebten Auto-Simulationsreihe von Sony. Er soll am 4. März 2022 für die Playstation 4 und die Playstation 5 erscheinen. Im Rennspiel soll man 420 Autos verschiedener Hersteller steuern können.

(dahe)