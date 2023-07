Porsche integriert Fahrzeugfunktionen in CarPlay

Autos von Porsche bekommen eine tiefere Integration in Apple CarPlay. So kann man über CarPlay etwa die Klimaanlage steuern, die Ambientebeleuchtung regeln oder den Radiosender wechseln. Laut einer Mitteilung gibt es zudem Voreinstellungen für Klima und Licht, die man im Rahmen eines "Wellness Modes" auswählen kann.

Anzeige

Wer die My-Porsche-App installiert, kann künftig über CarPlay SoundProfile anlegen oder die Klimaanlage steuern. (Bild: Porsche)

Neue Funktionen per Porsche-App

Die Fahrzeugfunktionen lassen sich per Touchscreen oder Siri steuern. Für die verbesserte Integration brauchen Porschefahrer die App "My Porsche", die der Hersteller aktualisiert und um entsprechende Funktionen erweitert hat. Die App zeigte bereits den Ladezustand der Batterie bei Elektrofahrzeugen, steuerte die Klimaanlage an oder verknüpft Accounts von anderen Diensten wie Apple Music mit dem Porsche-Infotainment. Zwar lässt sich auch bei anderen Herstellern wie BMW bereits per iPhone-App die Klimaanlage steuern oder das Auto entriegeln, Fahrzeugfunktionen bieten deren Apps jedoch noch nicht in CarPlay an.

Die CarPlay-Integration der Fahrzeugfunktionen soll laut Porsche zunächst im neuen Cayenne verfügbar sein und später in weiteren Modellreihen folgen. Mit der von Apple angekündigten neuen CarPlay-Version hat die Porsche-Integration allerdings nichts zu tun.

Fahrzeughalter können auf Wunsch auch ein Bild ihres Wagens einblenden. (Bild: Porsche)

CarPlay 2.0 vor dem Start

Anzeige

Apple hatte bei der WWDC 2022 eine neue Version von CarPlay angekündigt, die das iPhone stärker mit dem Auto verzahnen soll. Neben einem neuen Look sollte CarPlay auch Fahrzeuginformationen wie Kraftstoffstand, Temperatur oder Geschwindigkeit anzeigen können und auch die Klimaanlage oder das Radio steuern. CarPlay 2 soll schon Ende 2023 in ersten Fahrzeugen starten, konkrete Details nannten bislang aber weder Apple noch die Autohersteller.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(hze)