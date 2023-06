Frauscher x Porsche 850 Fantom Air: Elektro-Yacht für Badeausflüge

Der Sportwagenhersteller Porsche entwickelt zusammen mit der österreichischen Bootswerft Frauscher eine Elektro-Yacht, die "mit Porsche-typischer E-Perfomance" ausgestattet sein soll, wie das Unternehmen mitteilte. Das Elektro-Boot mit dem etwas sperrigen Namen Frauscher x Porsche 850 Fantom Air basiert auf der Daycruiser Frauscher 858 Fantom Air.

Der Rumpf der 850 Fantom Air soll identisch sein mit dem des Daycruiser 858, schreibt Porsche. Die Yacht wird eine Länge von 8,67 m haben und 2,49 m breit sein. Sie soll dann Platz für bis zu neun Personen bieten und sportlich-luxuriös ausgestattet sein. Neben einer Badefläche am Heck laden eine Liegefläche und an der Front zwei Polsterbänke zum Verweilen ein.

Der Steuerstand sowie die Sitzmöglichkeiten stammen aus der Feder des Design-Studios F. A. Porsche. So wurden etwa das Lenkrad, die Hauptkonsole mit Schubhebel und die Displays von Porsche gestaltet.

Angepasste Porsche-Antriebstechnik

Die eigentlich für Straßenfahrzeuge gedachte Antriebstechnik der Premium Platform Electric (PPE) hat Porsche für die Verwendung in der Elektro-Yacht angepasst. Eingebaut werden sollen "leistungsstarke Elektromotoren der neuesten Generation", verspricht Porsche. Sie werden von Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von etwa 100 kWh befeuert samt angepasster Leistungselektronik. Das System arbeitet mit 800-Volt-Technik, sodass die Batterien des Bootes an DC-Schnellladestationen aufgeladen werden können. Das Laden an AC-Stationen sei ebenfalls möglich.

Zur maximalen Geschwindigkeit und zum anvisierten Preis macht Porsche noch keine Angaben. Fest steht allerdings, dass 25 Exemplare in einer First Edition herausgebracht werden sollen. Die Auslieferung an erste Kunden soll noch 2024 erfolgen, verspricht Porsche. Eine Vorbestellung der rauwassertauglichen Yacht ist über Frauscher möglich. Frauscher ist für den Bau verantwortlich und übernimmt den Vertrieb sowie die Kundenbetreuung.

Die Elektro-Yacht eigne sich nach Angaben von Porsche als Daycrusier sowohl für Badeausflüge als auch als Tenderboot für Super-Yachten.

