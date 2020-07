PowerToys für Windows 10: Version 0.19.0 bringt vor allem Bugfixes

Das Microsoft-Entwicklerteam hinter den PowerToys hat eine neue Version der kostenlosen Werkzeuge für Windows 10 veröffentlicht. Beim aktuellen Release v0.19 standen in erster Linie die Verbesserung der Stabilität sowie Fehlerkorrekturen im Vordergrund: Über 100 Probleme, verteilt über die gesamte Tool-Sammlung, wollen die Entwickler behoben haben.

Die neue Version der quelloffenen Power Toys steht nebst 64-Bit-Installer im GitHub-Repository des Power Toys-Projekts zum Download bereit. Wer die Vorgängerversion installiert hat, sollte beim Programmstart automatisch auf das verfügbare Update hingewiesen werden (bzw. bereits hingewiesen worden sein) und kann direkt aus der Software heraus aktualisieren.

Bei den PowerToys für Windows 10 handelt es sich nicht im wörtlichen Sinne um eine Neuauflage der aus Windows 95 bekannten Werkzeuge, sondern vielmehr um eine Sammlung neuer, zeitgemäßer Tools. Einen Überblick über die verfügbaren Funktionen bietet die GitHub-Projektseite zu den PowerToys.

Verbesserungen am Installer

In den Relase Notes zu PowerToys 0.19 betont Entwickler Clint Rutkas, dass am Installer zahlreiche Verbesserungen vorgenommen wurden, die nach und nach in der aktuellen, aber auch in der kommenden 0.20 zum Tragen kommen sollen. So soll es laut Rutkas in Version 0.19.0 zum letzten Mal vorkommen, dass Nutzer während des Upgrades den Windows Explorer aufblitzen sehen. In 0.20 soll dann auch die Installation von .NET Core wesentlich reibungsloser verlaufen.

Weitere Informationen zu Neuerungen und Bugfixes, aber auch zu einigen noch verbliebenen Baustellen sind den Relase Notes zu entnehmen. Wie immer hoffen die Entwickler auf Community-Feedback zur neuen Version. Insbesondere werfen sie in den Release Notes zu Version 0.19.0 die Frage auf, ob seitens der Nutzer ein "aggressiveres" Vorgehen beim Auto-Upgrade auf die jeweils aktuelle Version gewünscht sei.

(ovw)