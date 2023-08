Powerbanks, Ladegeräte, Kopfhörer: Ankers IFA-Rundumschlag

Anzeige

Auf der IFA in Berlin stellt Anker zahlreiche neue Produkte vor, die bis auf eine Ausnahme alle mit Strom oder Aufladen zu tun haben. Die Spanne reicht dabei von ziemlich klein bis ganz schön groß.

Der neue Anker Nano Charger fällt deutlich in die erste Kategorie, er ist einer der kleinsten 30-Watt-Ladegeräte auf dem Markt. Das in fünf Farben erhältliche Teil kostet 24,99 Euro unterstützt Aufladen mit PowerIQ 3.0 ebenso wie Samsungs Super Fast Charging und Programmable Power Support (PPS). Das passende USB-C-Kabel muss man selbst mitbringen oder extra kaufen.

Fünf Euro teurer ist die Anker Nano Power Bank, die über einen einklappbaren USB-C-Stecker direkt ans Smartphone angestöpselt wird und dieses mit bis zu 22,5 Watt lädt. Sie ist in den gleichen Farben wie der Nano Charger erhältlich und besitzt eine Kapazität von 5000 mAh, was zum einmaligen Laden eines Smartphones ausreicht. Doppelt so stark ist der Akku der 49,99 Euro teuren 533 Power Bank. Hier ist das Ladekabel fest mit der Powerbank verbunden, es dient zusätzlich als Halteschlaufe.

Anker Nano Power Bank (Bild: Anker)

Magnetische Ladegeräte mit MagSafe

Gleich acht verschiedene magnetische Ladegeräte und Powerbanks, die sowohl für Apple MagSafe geeignet als auch Power Delivery und Quick Charge unterstützen. Drahtlos schaufeln die Stromspender bis zu 15 Watt ins Gerät, über Kabel sind es bei den Powerbanks bis zu 27 Watt, bei der kugelrunden MagGo Magentic Charging Station für den Schreibtisch, die acht Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann, maximal 67 Watt. Schick und praktisch für alle, die komplett im Apple-Kosmos zuhause sind und neben einem aktuellen iPhone auch eine Apple Watch und AirPods ihr Eigen nennen, ist die MagGo Wireless Charging Station: Auf dem Standfuß laden die In-Ears, an zwei magnetischen Pads halten und laden Uhr und iPhone. Das iPhone wird dabei mit 15 Watt geladen, die anderen beiden Geräte mit 5 Watt.

Die MagGo-Powerbanks dienen gleichzeitig als mobile Stromversorgung mit 6600 oder 10000 mAh sowie als Ständer für das Smartphones. Es gibt sie wie das Nano-Netzteil in verschiedenen Farben. Preise hat Anker bisher für alle MagGo-Geräte noch nicht genannt.

Anker MagGo Wireless Charging Station (Bild: Anker)

Unter der Marke Solix bietet Anker große Powerstations und Solarprodukte an. Mit einer neuen Speicherlösung für das Eigenheim will der Hersteller Tesla und deren Powerwall Konkurrenz machen. Der modular erweiterbare Stromspeicher ist nach IP65 gegen Staub und Wasser geschützt und verträgt Temperaturen zwischen -20 und 55 Grad Celsius. Preis und genaue Eckdaten beibt Anker noch schuldig.

Modular erweiterbar ist mit der Anker Solix C1000 auch eine 1056 Wh starke Powerstation. Das knapp 13 Kilogramm schwere Teil schafft eine Ausgangsleistung von bis zu 1800 Watt und kann in unter einer Stunde komplett geladen werden, sofern man die maximalen 1300 Watt beim Aufladen ausnutzt. Mit dem Zusatzpack Solix BP1000 verdoppelt sich die Kapazität.

Strom auf Rollen

Noch eine Nummer größer und nur noch auf Rollen portabel ist die 3840 Wh starke Solix F3800. Schaltet man bis zu sieben Geräte über ein Kabel mit proprietären Anschluss in Reihe, sind gar bis zu 26880 Wh möglich. Anker verspricht bis zu 6000 Watt AC-Ausgangsleistung, ein E-Auto lässt sich mit 2900 Watt laden – wenn auch freilich nicht besonders viel. Lädt man die F3800 an der Steckdose mit voller Leistung, nimmt die Powerstation 2900 Watt auf.

Soundcore Space One (Bild: Anker)

Mit dem neuen Over-Ear-Kopfhörer Souncore Space One für knapp 100 Euro rundet ein Audioprodukt das Sortiment der Neuheiten ab. Der Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrükung (ANC) ist in drei Farben erhältlich und soll bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit ohne und 40 Stunden mit ANC möglich machen.

