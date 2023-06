Kosten für Reddit-API: "Realitätsfern und unangemessen" findet Apollo-Entwickler

Bei aktuellen Nutzerzahlen koste der Betrieb der Reddit-Dritt-Anwendung Apollo demnächst möglicherweise 20 Millionen US-Dollar pro Jahr. Das hat deren Entwickler Christian Selig in einem Reddit-Posting vorgerechnet. Bereits im April hatten die Betreiber von Reddit angekündigt, API-Zugriffe künftig kostenpflichtig machen zu wollen. Was das genau für Dritt-Anwendungen der beliebten Online-Foren-Plattform bedeuten würde, blieb damals noch ungewiss – Reddit verschwieg zunächst noch die Höhe der API-Zugriff-Kosten. Nun schreibt der Apollo-Entwickler, dass Reddit mit einem Preis von 12.000 US-Dollar pro 50 Millionen Anfrage plane.

7 Milliarden API-Anfragen pro Monat bei Apollo

Darauf basierend rechnet Christian Selig in seinem Beitrag vor, dass alleine für seine Anwendung, die beliebte Reddit-Dritt-App Apollo, monatliche Kosten in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar anfallen würden: Jeder Apollo-User sei im Durchschnitt für 344 API-Anfragen pro Tag verantwortlich; auf 7 Milliarden Anfragen sei Apollo so alleine im letzten Monat gekommen. Zum Vergleich liefert der Entwickler auch die Zahlen der Konkurrenz: Imgur, eine Bild-Hosting-Plattform, verlange für ebenfalls 50 Millionen API-Anfragen lediglich 166 US-Dollar.

Reddit geht damit in Richtung der vielfach kritisierten neuen API-Preise von Twitter, die bereits zur Einstellung zahlreicher alternativer Clients für den Kurznachrichtendienst führten. Allerdings möchte die Elon-Musk-Firma sogar 42.000 Dollar für 50 Millionen Tweets. Die Reddit-Entscheidung unterstreicht einmal mehr, dass Plattformen sich gegenüber alternativen Zugangswegen zunehmend feindlich zeigen. Preise, wie sie Twitter oder nun auch Reddit aufrufen, können eigentlich nur noch Großkonzerne oder Analyseunternehmen leisten, nicht jedoch "einfache" Entwickler. Damit droht, eine ganze Szene abgewickelt zu werden. Nutzer müssen wiederum mit den oft eingeschränkten Funktionen der Plattformanbieter leben, zudem sammeln diese dank der eigenen App deutlich mehr Daten. Das wirkt, kritisieren Beobachter, mittlerweile wie ein Fall für die Kartellbehörden.

Ende für Dritt-Anwendungen?

Die Zukunft von Apollo – und vermutlich auch allen anderen Reddit-Reader-Apps externer Teams– dürfte damit in Gefahr sein. Umgerechnet sei mit den geplanten Preisen schließlich jeder Apollo-Nutzer für 2,50 US-Dollar an API-Kosten pro Monat verantwortlich. Damit trage sich seine Anwendung nicht einmal mehr für kostenpflichtige Abonnements, für die Selig bislang 12,99 US-Dollar pro Jahr veranschlagt. "Ich kann nicht erkennen, inwiefern diese Preisgestaltung der Realität entspricht oder auch nur annähernd vernünftig ist", schreibt Selig weiter. Er müsse nun "etwas nachdenken", wie es mit Apollo weitergehe.

Die Informationen habe er in einem Telefonat mit den Betreibern der Plattform bekommen, schreibt Selig. Den kolportierten Preis hat bislang nur der Apollo-Entwickler verkündet. Seine Frage nach einer flexiblen Preisgestaltung habe das Unternehmen zudem verneint. Eine Antwort auf eine Anfrage von iX zu einer Stellungnahme seitens Reddit steht zur Veröffentlichung dieser News noch aus. Sollte sich das Unternehmen äußern, reichen wir die Antwort in einem Update nach. Bereits die Ankündigung im April zu den Plänen für kostenpflichtige APIs hatte für Aufruhr gesorgt und Vergleiche zu Twitters viel kritisiertem Vorgehen nach sich gezogen.

