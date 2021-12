Preise, Neuankündigungen, Einordnung: Live-Kommentar zu den Game Awards 2021

Geoff Keighley, Host der Game Awards, hat nicht weniger als fünf große Neuankündigungen für die Show angekündigt. Alle Titel sollen Triple-A-Kaliber haben, könnten also ein neues Bioshock, das nächste GTA oder das nächste Spiel von Video Kojima sein. Diese und weitere Neuankündigungen zu Starfield, Elder Scrolls 6 oder Breath of the Wild 2 können wir hoffentlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 1:45 Uhr begutachten.

Live ab 1:45 Uhr – die besten Games 2021

Preise für die besten Spiele des aktuellen Jahres werden unter anderem in den Kategorien "Bestes Spiel", "Bestes Virtual-Reality-Spiel", "Beste Handlung" oder "Bestes Live-Game" vergeben. Insgesamt gibt es 30 Preise.

Den Live-Kommentar können Sie oben im Beitrag in unserem Youtube-Stream oder über Twitch verfolgen. Den unkommentierten Original-Livestream finden Sie auf der Event-Webseite. Die Show wird live aus dem Microsoft-Theatre aus Los Angeles übertragen.

Für heise online sitzen Michael Wieczorek (@avavii) und Niklas Kuck (Hendiatris-Podcast) an den Mikrofonen.

(wie)