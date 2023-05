Preisrutsch bei neuen Mainstream-Grafikkarten

Endlich gibt es neue Mainstream-Grafikkarten: Den Anfang machte Nvidia mit der GeForce RTX 4060 Ti für 439 Euro, AMD folgte kurz darauf mit der Radeon RX 7600 zu einer Preisempfehlung von 299 Euro. Beide wurden von Testern nur mit lauwarmem Enthusiasmus begrüßt.

Hier wie da wurde der vergleichsweise geringe Performancevorteil gegenüber der Vorgängergeneration kritisiert – die Radeon RX 7600 beispielsweise bleibt meist hinter der RX 6700 (non-XT) zurück. Viel stärker gerieten die Neulinge jedoch für ihre Speicherausstattung in die Kritik. Das Problem: Wie ihre Vorgänger bringen sie nur 8 GByte Video-RAM mit, was in einigen neuen Spielen bei höchsten Detailstufen bereits in Full HD (1920 × 1080 Pixel) zu knapp werden kann. Passiert das, kommt es zu Grafikrucklern oder Texturen werden erst nach und nach sichtbar.

Preissenkung als Reaktion?

Bemerkenswert ist, dass die Preise der neuen Karten bereits nachgeben. Einige Modelle der GeForce RTX 4060 Ti sind im Preisvergleich für unter 430 zu finden, was kaum eine Woche nach dem Launch eher verwundert – zumal wenn man sich an die vergangenen Jahre konstant hohen Preise zurückerinnert. Die Radeon RX 7600 findet man derweil für unter 290 Euro – und in einigen Aktionen sogar noch günstiger: Ein großer deutscher Onlineshop verkauft die PowerColor Radeon RX 7600 Fighter über seine Schnäppchenseite aktuell für 269 Euro.

Das scheint kein Einzelfall zu sein. So meldet die Nachrichtenseite Videocardz, dass die ASRock Radeon RX 7600 Challenger OC bei einem spanischen Händler sogar ab 260 Euro zu bekommen ist. Dort findet man auch andere Modelle deutlich unter AMDs UVP.

Ob dies als Reaktion auf die teils harsche Kritik enttäuschter Hardware-Tester geschieht oder aus anderen Erwägungen heraus, ist schwer zu beurteilen. Prinzipiell dürfen sich Käufer freuen, die auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte in diesem Preissegment sind. Allerdings sollten sie in Tests prüfen, wie groß der Leistungssprung gegenüber ihrer aktuellen Karte ausfällt und überlegen, ob es wirklich die neueste Generation sein muss. Eine nur wenig langsamere Radeon RX 6650 XT beispielsweise gibt es inzwischen regulär ab 250 Euro.

So oder so sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass 8 GByte zwar derzeit noch ausreichen, künftige Spiele mit höchsten Detailstufen aber sicherlich mehr VRAM fordern werden.

(bkr)