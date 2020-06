Premiere am Dienstag: Die virtuelle heise-Security-Konferenz "Wissen schützt!"

Die heise-Security-Konferenz "Wissen schützt!" dreht sich um die optimale Vorbereitung auf IT-Security-Vorfälle wie eine Emotet-Infektion, die sogar die Existenz des Unternehmens gefährden können. Am Dienstag hat sie auf der neuen, speziell dafür entwickelten Online-Plattform Premiere.

Diese Plattform bettet verschiedene, etablierte Techniken ein, um neben dem reinen Vortragsprogramm (realisiert mit Streamyard) etwa auch lockere Themengespräche führen zu können. Die laufen dann in spearaten "Räumen" auf einem extra dafür bereitgestellten Jitsi-Server. Die Generalprobe vergangenen Donnerstag mit ausgiebigem Technikcheck verlief sehr vielversprechend.

Kompetent und 100% herstellerunabhängig

In den Vorträgen geht es um Themen wie Einbruchserkennung, richtige Notfallplanung, Incident Response und das kommende IT-Sicherheitsgesetzt 2.0. Arran Purewal, seines Zeichens Chef Threat Hunter beim Veranstaltungssponsor F-Secure gibt Einblicke in seinem Arbeitsalltag bei der Jagd nach neuen Schädlingen. Und Jürgen Schmidt, Gründer von heise Security präsentiert erstmals sein neues Projekt "heise Security Pro".

Noch wird heftig getestet -- am Dienstag läuft dann hoffentlich alles rund.

An jeden Vortrag schließt eine Sitzung mit Fragen und Antworten an. Darüber hinaus bieten wir Breakout-Sessions, in denen man in kleinen Gruppen mit den Referenten und anderen Teilnehmern über das Thema des Vortrags diskutieren kann. Außerdem stehen die Referenten auch während des Tages für persönliche Chats bereit. In der durchgehend geöffneten heisec-Lounge können Teilnehmer über Security, Datenschutz und die sonstigen Probleme der Welt philosophieren. Zum Abschluss gibt es dort ein gemeinsames virtuelles Feierabendbier.

Die heise Security Konferenz richtet sich an technische Experten, Netzwerkadministratoren und Netzwerkplaner, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche – auch und gerade in kleineren und mittleren Unternehmen. Damit Sie sich Ihren Wunschtermin aussuchen können, bieten wir diese virtuelle Ausgabe der heise Security Konferenz gleich doppelt an: am Dienstag 9. Juni und am 18. Juni 2020. Die Teilnahme kostet 509 Euro. Weitere Informationen, das Programm und die Möglichkeit sich anzumelden, finden Sie auf der Konferenzseite zur

(ju)