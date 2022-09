Premium-Notebook XPS 13 Plus: Dell warnt vor herausfallenden OLED-Displays

Dell hat beim XPS 13 Plus teilweise Kleber zur Befestigung des OLED-Bildschirms verwendet, der nicht zuverlässig klebt. Im Ernstfall kann das dazu führen, dass sich die Displays vom Rahmen lösen und herausfallen. Zudem gibt es Berichte über Bildfehler bis hin zur Unbenutzbarkeit des Notebooks, wenn man nicht gerade einen externen Monitor anschließt.

Die Probleme bestätigte Dell zunächst gegenüber der US-Webseite The Verge. Ein Youtube-Video zeigt, dass selbst Ausstellungsmodelle bei großen Elektronikketten betroffen sind. Zwei Reddit-Beiträge veranschaulichen die teils gravierenden Bildfehler mit unkenntlichen Bildinhalten.

Display-Probleme auch in Deutschland

Gegenüber heise online bestätigte Dell, dass auch XPS-13-Plus-Notebooks in Deutschland betroffen sein können. Schuld ist demnach der Kleber eines bestimmten Zulieferers, der in der Produktion bereits ausgetauscht worden ist. Anhand der Seriennummer weiß Dell in etwa, welche Käuferinnen und Käufer betroffen sein könnten, und kontaktiert diese proaktiv, um Austauschgeräte anzubieten. Eine generelle Rückrufaktion gibt es hingegen nicht.

Wer nicht kontaktiert wurde, aber Probleme mit dem Display des XPS 13 Plus hat, kann selbstverständlich selbst Dells Support kontaktieren. Auch in diesem Fall verspricht Dell eine schnelle Abwicklung mit einem Austauschgerät.

Das XPS 13 Plus ist Dells aktuelles Premium-Notebook in der 13,3-Zoll-Klasse. Anders als das normale XPS 13 verwendet das Plus-Modell OLED-Displays und Prozessoren aus der Baureihe Alder Lake-P mit (inzwischen) bis zu 14 CPU-Kernen. Das normale XPS 13 muss sich mit LCDs und Alder Lake-U (maximal 10 CPU-Kerne) begnügen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mma)