Prime Day 2022: Amazon verkauft mehr als je zuvor

Der Online-Versandhändler Amazon hat eine positive Bilanz aus der zweitägigen Rabattaktion Prime Day 2022 gezogen. Wie Amazon am Donnerstag mitteilte, sind weltweit über 300 Millionen Artikel verkauft worden. Das sind etwa 50 Millionen mehr als noch im Jahr 2021. Pro Minute seien somit durchschnittlich rund 100.000 Artikel über den virtuellen Ladentisch gewandert.

Die Umsatzhöhe beziffert Amazon nicht, gibt jedoch mit 1,7 Milliarden US-Dollar, etwa 1,7 Milliarden Euro, die Höhe der Ersparnisse an, die Kunden durch die Aktion erzielt hätten. Amazon bezeichnet die beiden Sonderverkaufstage als größte Prime-Day-Veranstaltung in seiner Geschichte.

Amazon schlüsselt in seiner Aufstellung lediglich die weltweiten Verkäufe sowie die in den USA während des Prime Days auf. Konkrete Zahlen für Deutschland nennt der Konzern nicht. Eine Anfrage von heise online dazu blieb zunächst unbeantwortet.

Die meisten Einkäufe weltweit sind am Dienstag, 12. Juli, zwischen 9 Uhr und 10 Uhr PT morgens getätigt worden, geht aus der Mitteilung von Amazon hervor. Besonders häufig seien Amazon-Geräte wie etwa Echos, Fire TVs und Überwachungskameras der Amazon-Marke Blink sowie allgemein Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren verkauft worden.

Meistverkaufte Produkte und Marken

Zu den weltweit meistverkauften Artikeln gehörten Beauty-Produkte von Laneige und Nuface, die Apple Watch Series 7 sowie Windeln und Feuchttücher von Pampers und The Honest Company. Zusätzlich sollen Küchenartikel von Rachael Ray, Le Creuset und Hamilton Beach, Spielzeug von VTech und LeapFrog, Kollagen-Produkte von Vital Proteins, Bekleidung und Accessoires von Levi's, Autowaschprodukte von Chemical Guys sowie Haustierprodukte von Nutro, Temptations und Greenies zu den Top-Produkten zählen.

In den USA decken sich die Top-Produkte weitgehend mit den weltweit verkauften. Hinzu kommen dort jedoch noch unter anderem elektrische Zahnbürsten von Crest Teeth Whitening und Oral-B. Kinder- und Babybekleidung von Simple Joys by Carter's, Beats-Kopfhörer, Outdoor-Bekleidung von Coleman, Marmot und ExOfficio sowie Sets von Lego und Playmobil. Offenbar rüsteten sich US-Amerikanerinnen und -Amerikaner zusätzlich für den Sommer: Es seien rund 1,2 Millionen Sonnenbrillen und eine Million Badeanzüge gekauft worden sein. Die Top-Liste führen aber die Amazon-eigenen Geräte an.

Schnäppchenkäufe

Der Prime Day 2022 zeigt, dass es weltweit trotz angespannter Marktsituation und Inflation offenbar kaum Kaufzurückhaltung gibt. Allerdings könnten die im Vergleich zu 2021 höheren Verkaufszahlen auch darauf hindeuten, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher stärker auf ihr Geld schauen und bei Rabattaktionen zuschlagen, wenn dann gewünschte Produkte günstiger zu haben sind.

(olb)