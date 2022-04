Prime Video: "James Bond"-Filme werden in Großbritannien Teil des Abos

Abonnentinnen und Abonnenten von Amazon Prime Video in Großbritannien können bald die meisten "James Bond"-Filme ohne Aufpreis sehen. Alle 25 offiziellen Streifen der Action-Reihe werden ab dem 15. April vorübergehend Teil des Streaming-Abonnements, teilte Amazon mit. Die Aktion gilt vorerst nur für zwei Monate.

Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf Großbritannien, teilte Amazon auf Nachfrage von heise online mit. "Für einen Start bei Prime Video in Deutschland liegen aktuell keine Informationen vor." Derzeit sind die "James Bond"-Filme in Deutschland bei keinem Streaming-Dienst im Abo verfügbar.

Amazon kauft MGM

Dass Amazon die "James Bond"-Filme überhaupt anbieten kann, liegt an der kürzlichen Übernahme des Rechteinhabers MGM: Im März schloss Amazon die Übernahme des US-amerikanischen Medienkonzerns für 8,45 Milliarden US-Dollar ab. Zum Portfolio von MGM gehört neben "James Bond" etwa auch "Tomb Raider" und "Rocky". Die Übernahme des Medienkonzerns ist die zweitgrößte Akquisition in der Geschichte von Amazon. Teurer war nur die Bio-Supermarkt-Kette Whole Foods, die das Unternehmen 2017 für 13,7 Milliarden US-Dollar kaufte.

Das entscheidende Signal für die Genehmigung der Übernahme kam aus der EU-Kommission. Die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) hätte den Deal durch eine Klage noch stoppen können, ließ eine Frist am 16. März allerdings verstreichen. FTC-Chefin Lina Khan gilt als Kritikern von Amazon.

Unter dem Titel "007's Road to a Million" arbeitet Amazon laut dem Branchenmagazin Variety außerdem an einer Reality-Sendung um den kultigen Geheimagenten. An aus den Filmen bekannten Schauplätzen sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer demnach in Zweierteams körperliche Aufgaben überwinden und Fragen beantworten.

(dahe)