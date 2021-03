Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo übernimmt Big-Data-Spezialisten Talend

Talend wird von der Private-Equity-Gesellschaft Thoma Bravo im Rahmen einer Transaktion in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar übernommen. Das Unternehmen Thomas Bravo ist für Produkte und Expertise im Umfeld von Datenintegration und -integrität sowie Big Data unbekannt. Vorbehaltlich und nach Abschluss der Transaktion wird Talend zum privaten Unternehmen und laut Pressemitteilung weiter in seinen Cloud-Übergang sowie in etablierte Produkte investieren.

Weitere Software-Unternehmen, die zu Thoma Bravo gehören, sind der Sicherheitsexperte Veracode, Barracuda Networks sowie vor ihrem erneuten Börsengang McAfee und Dynatrace. Talend wiederum war in den vergangenen Jahren ebenfalls fleißig am Einkaufen. So schnappte sich das Unternehmen 2018 das Big-Data-Start-up Stitch für 60 Millionen US-Dollar, und 2017 hatte man den API-Testing-Anbieter Restlet übernommen.

(ane)