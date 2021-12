Problem bei NASA-Riesenrakete SLS: Auch im Februar 2022 kein Start

Die Riesenrakete SLS der NASA wird auch im Februar nicht zum ersten Mal starten, Grund ist ein jetzt entdecktes Problem mit der Triebwerkssteuerung. Das teilte die US-Weltraumagentur mit und ergänzte, dass für den ersten Start des Space Launch Systems nun März oder April des kommenden Jahres angepeilt wird.

Das Problem wurde demnach in der Steuerung eines der RS-25-Triebwerke gefunden, der Backup-Kanal zur Kommunikation mit der Rakete funktionierte demnach nicht. Nach einer Überprüfung sei entschieden wurden, die Komponente zu ersetzen, wodurch der jüngste Zeitplan über den Haufen geworfen wird. Nach der zugrundeliegenden Ursache für die Fehlfunktion soll derweil weiter gesucht werden.

Starship vor der SLS im Orbit?

In der an Verspätungen reichen Geschichte der SLS ist das ein weiter, wenn auch vorerst eher kleinerer Rückschlag. Schon vor Jahren sollte die stärkste Rakete der Welt abheben und die Rückkehr der Menschen zum Mond vorbereiten. Gemeinsam mit der Raumkapsel Orion und der geplanten Raumstation Lunar Gateway soll sie zum Fundament der erdfernen Missionen werden, auf die sich die US-Weltraumagentur in Zukunft konzentrieren will. Das ist jedenfalls weiterhin der Plan der NASA, auch wenn das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk bei der Entwicklung der noch größeren Rakete Starship immense Fortschritte macht. Die soll bereits im Januar erstmals den Orbit erreichen, SpaceX plant aber noch Dutzende weitere Starts in dem Jahr.

Der Erstflug des Space Launch Systems soll als Artemis-1 eigentlich das Artemis-Programm richtig einläuten, das in wenigen Jahren unter anderem "die erste Frau und die erste Person of Color" auf den Mond bringen soll. Auf der unbemannten Mission soll eine Orion-Raumkapsel zum Mond geschossen werden und dort für mehrere Wochen in eine Umlaufbahn einschwenken. Ein Starttermin im November dieses Jahres war zuletzt auf kommenden Februar verschoben worden, nun wird es frühestens im Frühjahr so weit sein. Schon beim zweiten Start einer SLS sollten bei Artemis-2 eigentlich Menschen um den Mond fliegen, aber aktuell plant die NASA davor einen weiteren unbemannten Test. Bei Artemis-3 sollen "nicht vor 2025" Menschen auf dem Erdtrabanten landen.

(mho)