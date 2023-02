Problem bei Sparkassen: S-PushTAN-App nach Update eventuell funktionslos

Sparkassen-Banking mit Hindernissen: Das jüngste Update legt die S-Pushtan-App auf iPhones und iPads von mehreren Kunden offensichtlich komplett lahm. Es ist dann nicht länger möglich, Überweisungen zu tätigen und bestimmte Online-Banking-Funktionen freizuschalten, die eine Bestätigung per Pushtan erfordern, wie Leser berichten.

Die Push-Nachricht "Es liegt ein Auftrag zur Freigabe vor" erscheint zwar wie gewohnt, in der App steht dann aber lediglich "Gerade ist kein Auftrag da". Bestehende Kontoverbindungen sind teils nicht auch länger in der App zu sehen.

S-PushTAN geht nicht mehr

Die neue Version 4.1.3 der S-Pushtan-App für iOS soll laut Beschreibungstext eigentlich "kleinere Störer" beheben, "besser geht immer", merkt der App-Anbieter Star Finanz an.

Bei einzelnen Sparkassen sei das Problem noch nicht bekannt, erklären Betroffene, entsprechend zeigt sich auch der Support teils ratlos und empfiehlt lediglich, die App zu löschen, neu zu installieren und frisch zu aktivieren – das allein scheint jedoch längst nicht immer zu helfen. In Apples App Store häufen sich dementsprechend die Beschwerden von Nutzern. Eine Stellungnahme von Star Finanz liegt bislang nicht vor.

Wer noch Version 4.1.2 der PushTAN-App einsetzt, sollte das gewöhnlich automatisch durch den App Store eingespielte Update möglichst unterbinden und auf ein weiteres Bugfix-Update warten. Um die Installation zu verhindern, muss in "Einstellungen > App Store" im Abschnitt "Automatische Downloads" der Schalter für "App-Updates" deaktiviert werden.

Möglicher Workaround: S-PushTAN-App zurücksetzen

Ist Version 4.1.3 bereits installiert, kann es unter Umständen helfen, die nicht mehr funktionsfähige iPhone-App vor dem Löschen erst zurückzusetzen: Das ist in den Einstellungen von iOS – und nicht in den Einstellungen der App selbst – unter "S-pushTAN" ganz unten mit dem Schalter "Reset App" möglich. Dieser muss aktiviert und die App anschließend zum Zurücksetzen nochmals geöffnet werden. Im Anschluss kann man die App löschen, neu installieren und wieder aktivieren. Im Idealfall ist sie im Anschluss so wieder funktionsfähig für Banking-Geschäfte.

(lbe)