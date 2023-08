Problematischer Reiselader von Mophie: Neue Firmware soll es richten

Besitzer eines grundsätzlich praktischen Reiseladegeräts, das hierzulande exklusiv von Apple vertrieben wurde, aufgepasst: Der Hersteller bietet demnächst eine Firmware-Aktualisierung dafür an, um Schwierigkeiten beim Aufladen zu beheben. Der "3-in-1 Travel Charger" des Zubehörspezialisten Mophie, der wiederum zu ZAGG gehört, war zuvor kurzzeitig aus dem Handel genommen worden, weil es Berichte über sporadische Probleme bei der Energieversorgung aufgelegter Geräte gab.

Ladegerät lädt nicht richtig

Der Reiselader kann sowohl iPhone als auch Apple Watch und AirPods (mit Qi-Ladehülle) mit Strom betanken. Das Gerät kommt in einem Klappdesign und ist recht kompakt, wird in einer Filzhülle samt 15-Watt-USB-C-Netzteil und Kabel geliefert. Die Ladefehler traten vor allem dann auf, wenn man das Reiseladegerät so verwendet, wie beworben: Wenn man alle drei Apple-Produkte gleichzeitig auflegt. Dann kam es zu regelmäßigen Verbindungsunterbrechungen, die auch durch das Ladesignal von iPhone & Co. hörbar werden.

Mophie hatte bereits angekündigt, nach einer Firmware-Lösung für das Problem zu suchen und hat diese nun offenbar gefunden. Laut einem Statement von dieser Woche sollen nun alle Besitzer des "3-in-1 Travel Charger" per E-Mail angeschrieben und mit einem "Firmware Update Kit" versorgt werden. Dies ist für die kommenden zwei Wochen geplant. Sollte keine E-Mail ankommen, kann man auch selbst tätig werden und sich an die Adresse "travelcharger@mophie.com" wenden.

Allerdings ist das Firmware-Update nicht ganz einfach. Es wird nämlich ein Stück Hardware, ein spezieller Dongle, den man an den USB-C-Port des Ladegeräts anschließt, benötigt. Der Prozess soll dann nur wenige Minuten dauern. Wie es mit dem Versand der Hardware nach Europa aussieht, blieb zunächst unklar – ein Link, den Mophie an Betroffene verschickt, landet derzeit bei Nicht-US-IP-Adressen im Nichts. Auch teilte die Firma nicht mit, wie das Problem konkret behoben wird und ob der Fix irgendwelche Nachteile – etwa bei der Ladegeschwindigkeit – hat.

Das Reiseladegerät ist unterdessen wieder bei Apple in die Regale zurückgekehrt, auch in Deutschland. Die Marktrücknahme erfolgte sowohl in den Stores des iPhone-Herstellers als auch im Mophie-eigenen Online-Laden, der einzigen zweiten Bestellmöglichkeit. Der "3-in-1 Travel Charger" war insbesondere bei Menschen beliebt, die auch Apples MagSafe-Duo-Doppellader schätzen. Bei diesem fehlt jedoch die dritte Lademöglichkeit und er macht Probleme mit aktuellen iPhones, weil er – ohne Hülle – mit deren Kameramodul kollidieren kann.

