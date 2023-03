TwitterDown: Ausfall am Mittwoch offenbar wieder behoben

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat am Mittwoch erneut technische Probleme – auf Downdetector.com und Allestörungen.de gab es gegen Mittag plötzlich zahlreiche Meldungen. Den Berichten zufolge wurde die Timeline nicht angezeigt. Außerdem konnten keine Tweets abgesetzt werden. Inzwischen scheinen die Probleme zumindest teilweise behoben zu sein, die Zahl der Fehlermeldungen sinkt und in der Redaktion von heise online konnte auf verschiedene Accounts zugegriffen werden. Von Twitter selbst gab es bislang kein Statement, am Hauptstandort in San Francisco ist derzeit aber auch noch früher Morgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Inhalt geladen. Externen Inhalt jetzt laden

Immer mehr Ausfälle

Die Ursache des Ausfalls vom Mittwoch ist bisher ungeklärt. Der Ausfall ist nicht der erste, seit Elon Musk das Unternehmen übernommen hat. Die Analyseplattform Netblocks hat im Februar vier weitreichende Ausfälle gezählt, im ganzen Vorjahr seien es nur neun gewesen.

Gegenüber der New York Times haben aktuelle und ehemalige Twitter-Mitarbeiter erklärt, dass ein vollständiger Ausfall unwahrscheinlich sei, jedoch sei der technische Betrieb seit September schwieriger geworden. Unter anderem sei eines von drei Rechenzentren geschlossen worden. Auch waren Mitarbeiter, die für den Betrieb im Hintergrund zuständig sind, von den Entlassungen betroffen.

Lesen Sie auch Twitter-Chaos: Erste technische Probleme, mehr wegbrechende Werbeeinnahmen

(mho)