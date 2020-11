Product Owner Day: Frühbucherrabatt gilt nur noch bis 20. November

heise Developer und it-agile richten am 10. Dezember den Procuct Owner Day aus. Die Online-Konferenz wendet sich an Product Owner oder Produktmanager, die die agilen Grundlagen kennen und bereits Erfahrung in den entsprechenden Rollen mitbringen. Behandelt werden Herausforderungen, denen sie sich tagtäglich stellen müssen. Wer sich dafür interessiert, kann noch bis einschließlich 20. November vom Frühbucherpreis profitieren. In der Frühbucherphase kostet die Teilnahme 149 Euro (alle Preise zzgl. 16 % MwSt.), danach 199 Euro. Teams können zusätzlich von Gruppenrabatten profitieren.

Programm-Übersicht

Auf die Teilnehmer warten sieben 45-minütige Vorträge:

Produkte verwalten oder gestalten: 5 Punkte, die den Unterschied machen

Tipps für den richtigen Umgang mit schwierigen Stakeholdern

Nichtfunktionale User-Stories – Spezifikation und Test

Product Ownership im Projektgeschäft

Design Sprints – Verstehen, was der Kunde wirklich benötigt

Agile Spiele und Simulationen für Product Owner

Praxissession: Product Owner Games applied

Teilnehmende haben die Gelegenheit, ihre Fragen ausgewiesenen Experten des agilen Projektmanagements wie Markus Andrezak, Roman Pichler, Johannes Bergmann, Stefan Roock, Saskia Jancik, Heiko Stapf, Marc Bless und Dennis Wagner zu stellen – entweder per Chat oder direkt über die in die Online-Konferenzplattform Venueless integrierten BigBlueButton-Räume.

Das gesamte Programm und detaillierte Informationen zum Ablauf, zu den Vorträgen und Vortragenden stehen auf der Website des Product Owner Day. Sie bietet auch weiterführende Links und den aktuellen Stand der Planungen.

Der Product Owner Day ist eine Konferenz der betterCode(), der neuen Marke von heise Developer und dpunkt.verlag, unter deren Dach Online-Konferenzen durchgeführt werden.

(ane)