Product Owner Day: Online und 2024 auch in Präsenz

Die erfolgreiche Konferenz Product Owner Day findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal als Online-Event statt. iX, dpunkt.verlag und it-agile richten die Konferenz mit zwei nachgelagerten Workshops aus. Nun bietet sich für alle Product Owner und Produktmanagerinnen eine zusätzliche gute Möglichkeit, ihre Fachkenntnisse weiter zu vertiefen: Im nächsten Jahr finden die Product Owner Days jetzt auch als Vor-Ort-Konferenz am 12. und 13. März in Köln statt.

Produkte in der agilen Welt

Die von iX und dpunkt.verlag in Kooperation mit it-agile, Die Produktwerker und Agile Academy ausgerichteten Product Owner Days richten sich an Product Owner und Produktmanagerinnen, die die agilen Grundlagen kennen (zum Beispiel aus CSPO/PSPO I) und bereits Erfahrung in der Rolle mitbringen. Bei der zweitägigen Konferenz werden sich etwa 20 Vorträge in zwei Tracks unter anderem um folgende Themenbereiche drehen:

User Research

Product Discovery, Product Economics

Business Modelling

Planung und Controlling größerer Entwicklungsvorhaben

Product Roadmaps sowie um

Produktvisionen und Produktstrategie

Ideen und Vorschläge erwünscht

Neben Vorträgen und interaktiven Sessions sind auch Workshops geplant. Workshops können wahlweise in Präsenz oder online angeboten werden. Der Programmbeirat wird die verschiedenen Beiträge zusammenstellen und kuratieren. Er freut sich über Vorschläge per E-Mail zu Themen, Sprechern und Sprecherinnen oder über Einreichungen mit Abstract (ca. 400 bis 700 Zeichen) und Kurzbiografie. Blind-Bird-Tickets für die Konferenz zum Preis von 799 Euro (zzgl. 19 % MwSt.) sind bereits im Online-Ticketshop erhältlich. Der Livegang des Programms ist für Mitte November geplant.

Wer über den weiteren Verlauf informiert werden möchte, findet aktuelle Informationen auf der Konferenz-Website sowie auf dem Twitter-Kanal der Veranstalter.

