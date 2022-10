Produktiv arbeiten mit Microsoft Teams – die Webinar-Serie von Heise

Vom 2. November bis zum 6. Dezember präsentieren die c't-Redaktion und Microsoft-Experte Alexander Eggers in fünf halbtägigen Webinaren, wie man ein Unternehmen mit Microsoft Teams für die neue Arbeitswelt flott macht. Neben praktischen Tipps zum Einrichten einer Teams-Umgebung erklärt der Experte Arbeitstechniken für Power User und nützliche Hacks. Außerdem lernen Teilnehmer, wie man das ganze Potential von Teams Apps und Microsoft 365 ausschöpft, um sich und anderen Mitarbeitern die Arbeit zu erleichtern und hybride Meetings so gestaltet, dass sie produktiver sind, als ihre analogen Pendants. In einem abschließenden Webinar können Teilnehmer lernen, sich mit Hilfe von Power Automate den Arbeitsalltag zu erleichtern.

Durch die Webinar-Reihe führt mit Alexander Eggers ein ausgesprochener Experte für das Thema Microsoft Teams, der in den vergangenen Jahren mit vielen Firmen zusammen den Wandel in die hybride Arbeitswelt mit Teams vollzogen hat. Außerdem hat er mehrmals die Teilnehmer von heise-Academy-Webinaren mit seinem geballten Wissen zu allen Themen rund um Microsoft Teams begeistert. Die Webinar-Reihe besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Online-Trainings, die jeweils einen Vormittag lang dauern:

2. November: Teams professionell aufsetzen und verwalten

15. November: Produktive Arbeitstechniken für Power-User

22. November: Hybride Meetings und Zusammenarbeit

29. November: Modern Work mit Apps und Microsoft 365

6. Dezember: Workflows aufsetzen mit Power Automate

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils drei Stunden und finden von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 149 €. Wer gleich alle vier Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 495 € im Vergleich zum Einzelkauf kräftig sparen.

Alle fünf Termine sind auch Teil des Abonnements der digitalen Lernplattform heise Academy. Wer also über diese Webinar-Serie hinaus Interesse an IT-Themen hat, kann sich auch das Jahresabo zum Einführungspreis von 495 € sichern – inklusive Zugang zu aktuell über 80 Online-Kursen und über 90 weiteren Webinaren pro Jahr.

Teilnehmer können sich nicht nur auf viel Praxis freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Nach den Terminen erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat über die Teilnahme. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie über Microsoft Teams. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich für den entsprechenden Newsletter anmelden. (cbo)