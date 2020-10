Professional Service Listing: Typo3 startet Plattform für Service-Provider

Typo3 startet eine Plattform für Service Provider. Sie sollen sich in einem Professional Service Listing (PSL) präsentieren können und dadurch ihre Bekanntheit steigern. Die Seite ist zunächst wie ein klassisches Register aufgebaut, bietet aber weitergehende Informationen zur Nutzung des CMS. Zugleich möchte auch Typo3 selbst die eigene Sichtbarkeit erhöhen.

Die PSL ist eine Art Marketingplattform für Agenturen, Hoster und Freelancer, auf der sie ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten können. Ein Basiseintrag ist dabei kostenlos, er umfasst den Firmennamen, die Stadt und das Land des Abonnenten. Weitere Informationen einzutragen, kostet einen monatlichen Beitrag.

Anbieter können etwa eine Profilseite erstellen, die Typo3 als digitale Visitenkarte beschreibt. Enthalten sind dann ein Teasertext und eine Beschreibung, Fallstudien, also etwa bereits bearbeitete Kundenaufträge, der Membership-Level der Typo3-Association sowie alle offiziellen Typo3-Zertifizierungen der Mitarbeiter. Zusätzlich kann man unter anderem das eigene Logo, ein Foto von sich selbst, einen Link zur eigenen Seite und ein Kontaktformular hinterlegen.

Verfügbar in 200 Ländern

Die Preise orientieren sich am Standort des Anbieters. Alle Einträge sind aber in mehr als 200 Ländern verfügbar. "Dies ermöglicht jedem, sich die Teilnahme am PSL leisten zu können, unabhängig von seinem Standort", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Sucht man einen Anbieter, gibt es eine Filterfunktion auf der PSL-Seite typo3.com. Dort kann man das Land auswählen, ob man eine Agentur oder einen Freelancer sucht und welches Zertifikat vorhanden sein soll. Deutschland beziehungsweise deutschsprachige Anbieter machen derzeit noch einen Großteil der Listingsaus.

Typo3 bietet kostenlose Content-Management-Systeme an. Die dahinterstehende Typo3-Association ist eine gemeinnützige Organisation aus der Schweiz. Über die Typo3 GmbH werden Dienstleistungen zur Erbringung von Support- und Serviceleistungen und die Entwicklung der Software abgewickelt.

Lesen Sie auch Edit Policy: Wo bleibt Europas Open Technology Fund?

(emw)