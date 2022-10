Professioneller Programmieren in Python: Jetzt noch anmelden zur enterPy 2022

Die aktuelle Auflage der Online-Konferenz enterPy am 25. Oktober 2022 steht erneut unter dem Motto "Professioneller Programmieren in Python". Sie richtet sich gezielt an Fachleute, die Python bereits produktiv in Unternehmen einsetzen und ihre Kenntnisse im Umgang mit der Programmiersprache weiter vertiefen wollen. Das von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag veranstaltete Online-Event beleuchtet dazu verschiedene Aspekte der Programmiersprache – von den Features und spezifischen Besonderheiten bis zu den Details für konkrete Anwendungszwecke.

Deep Dives: Tiefere Einblicke in Python gewinnen

Das Programm der Konferenz für Python in Business, Web und DevOps umfasst zwei Tracks mit zahlreichen Deep Dives, die das Augenmerk auf den kompletten Entwicklungsprozess von der ersten Codezeile über das Testing bis hin zum produktiven Einsatz richten. Erfahrene Python-Fachleute wollen mit ihren Vorträgen Entwicklerinnen und Entwicklern dabei helfen, ihren Umgang mit der Programmiersprache auf ein neues Level zu heben. Beispielsweise wenn es darum geht, Anwendungsbereiche für das seit Python 3.10 verfügbare Pattern Matching auszuloten, die geeigneten Tools für das Dependency Management zu finden oder Web Apps mit Chaos-Engineering-Werkzeugen auf ihre Belastbarkeit hin zu prüfen.

Highlights aus dem Programm am 25. Oktober:

Zusätzlicher pytest-Workshop am 4. November

Im Nachgang der Onlinekonferenz erhalten Interessierte noch die Gelegenheit, sich in einem Workshop intensiver mit dem pytest-Framework zu beschäftigen, einem essenziellen Tool zum automatisierten Testen von Code. Florian Bruhin, Mitentwickler und -Maintainer von pytest, führt anhand zahlreicher Übungen in dem Umgang mit dem Test-Framework ein. Der Workshop ist sowohl für Einsteiger geeignet als auch für Anwenderinnen und Anwender, die ihre Kenntnisse der Best Practices vertiefen wollen oder lernen möchten, wie man eigene Plug-ins für pytest entwickelt. Nachdem der Workshop am 28. Oktober bereits ausgebucht ist, bietet Florian einen zweiten Termin am 4. November an – für den noch Tickets verfügbar sind.

Jetzt noch anmelden

Tickets für die Deep Dives der enterPy am 25. Oktober gibt es zum Preis von 279 Euro (alle Preise zzgl. 19 % Mehrwertsteuer). Darüber hinaus erhalten Gruppen ab drei Teilnehmenden einen Nachlass. Zudem kommen Schüler/-innen, Studierende und Hochschulangehörige auf Anfrage in den Genuss eines gesonderten Rabatts.

